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Samsung представляет 57-дюймовый игровой монитор Odyssey Mini LED G9 с разрешением 8K
Собственная частота обновления монитора 240 Гц
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Samsung начинает неделю CES громким анонсом, представив первый в мире монитор с дисплеем сверхвысокой четкости. Это будет совершенно новый Odyssey Neo G95NC, мини-светодиодный монитор с диагональю 57 дюймов и с разрешением 8K (7680x2160) с соотношением сторон 32:9.

Это самый большой игровой монитор Samsung. Он затмевает 55-дюймовый Odyssey Ark компании и несколько прошлых выпусков серии Odyssey Neo G9, последним из которых является 49-дюймовый монитор с мини-светодиодной подсветкой.

Преимущество мини-светодиодов по сравнению с традиционными светодиодами заключается в том, что они предлагают коэффициент контрастности и глубокого черного цвета близкий к OLED. В сочетании с локальным затемнением полного массива (FALD) технология мини-светодиодов также намного лучше, чем традиционная светодиодная подсветка.

В настоящее время Samsung держит некоторые детали в секрете, например насколько ярким может быть этот дисплей. Тем не менее выяснилось, что он имеет собственную частоту обновления 240 Гц.

Проблема заключается в том, что игры с разрешением 8K по-прежнему недоступны для большинства людей, не говоря уже о том, чтобы в полной мере использовать частоту обновления 240 Гц при этом разрешении. Однако GeForce RTX 4090 позволяет достаточно хорошо играть в некоторые игры в разрешении 8K, особенно с DLSS 3.

Samsung указывает, что это также первый в мире монитор с поддержкой DisplayPort 2.1. "Новый DP2.1 позволяет передавать информацию без искажений с помощью метода сжатия Display Stream Compression (DSC) без визуальных потерь", - сообщает Samsung.

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Что касается цен и доступности Samsung молчит в обоих случаях. Для справки: 55-дюймовый Odyssey Ark дебютировал за 3500 долларов, а теперь его можно найти на Amazon за 2800 долларов.

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#samsung #odyssey mini led g9
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