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Серийная версия охлаждающего стакана с жидким азотом (LN2), которая сыграл важную роль в недавнем разгоне Intel Raptor Lake до 9 ГГц, теперь открыта для предварительного заказа. Контейнер ElmorLabs Volcano LN2 может стать вашим за 250 долларов, а доставка начнется 5 января 2023 года.
Это нишевое приспособление сделано с использованием качественных материалов выбранных по их тепловым свойствам и изготовлено в соответствии со строгими стандартами. ElmorLabs заявляет, что контейнер Volcano LN2 "обеспечивает максимальную эффективность и стабильность охлаждения, каждый раз обеспечивая надежную и стабильную работу". Тем не менее, аннотация на странице продукта кажется оптимистичной, поскольку утверждает, что продукт найдет отклик не только у профессиональных оверклокеров, но и привлечет энтузиастов, "желающих максимально использовать потенциал своего оборудования".
Ключевые характеристики и компоненты контейнера ElmorLabs Volcano LN2 разработанного ShaggySVK, следующие:
Контейнер из алюминиевой трубки
Медный сердечник внутри контейнера
Монтажный кронштейн
Монтажная задняя панель (алюминий)
4x Резьбовые стержня M4 170мм
4 винта с накатанной головкой M4
4x Пружины 1x7x25 мм
8 шайб M4
1x Изоляционная трубка 76×15 мм
2x Изоляционных листа 100x100x10 мм
1 Наждачная бумага зернистостью 600 280×230 мм
1 наждачная бумага зернистостью 1000 280×230 мм
Покупатели также получают подробные инструкции по установке стакана LN2 и файл 3D-модели для печати дополнительных кронштейнов. На монтажной пластине даже есть маркировка для установки на все современные (и некоторые довольно старые) разъемы процессора, что будет удобно для тех кто теряет или отказывается читать печатные инструкции.
Размышляя над конструкцией, интереснее всего увидеть ступенчатую и выемчатую структуру внутреннего медного сердечника. Интересно, сколько итераций прошла ElmorLabs (или ShaggySVK), чтобы найти эту конструкцию оптимальной для охлаждения. Иногда итеративный дизайн в конечном итоге отражает что-то в природе, и все эти медные внутренние ядра напоминают нам сосновые шишки.
В дополнение к 250 долларам за этот охлаждающий контейнер LN2 пользователю понадобится готовый запас жидкого азота или жидкого гелия, чтобы максимально использовать потенциал этого устройства.