Согласно собственным тестам NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti примерно в 1,75-3,5 раза быстрее чем GeForce RTX 3080 по крайней мере в трех играх: Microsoft Flight Simulator, Warhammer 40,000: Darktide и Cyberpunk 2077.

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На данный момент NVIDIA может официально объявить о GeForce RTX 4070 Ti, новости о которой продолжают появляться в преддверии ожидаемого анонса на следующей неделе. Последняя новость появилась на одном из собственных сайтов NVIDIA.

Ранее на этой неделе NVIDIA сообщила, что указывает GeForce RTX 4070 Ti в качестве одной из рекомендуемых видеокарт для своей платформы Omniverse View. NVIDIA удалила упоминание о своей необъявленной видеокарте в прошедшие дни, но не раньше, чем блогер Твиттера @momomo_us сделал пару показательных скриншотов.

В одном из них изложены базовые характеристики GeForce RTX 4070 Ti, а грядущий артикул появился рядом с GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090. Согласно собственной таблице NVIDIA, он будет иметь 7680 ядер CUDA, 12 ГБ памяти GDDR6X и тактовую частоту 2,61 ГГц. Он также обещает поддержку максимального разрешения дисплея 4K при 240 Гц или 8K при 60 Гц с DSC.

Спецификации идентичны отмененной GeForce RTX 4080 12 ГБ, потому что общее предположение (подкрепленное многочисленными утечками и слухами) заключается в том, что NVIDIA по сути переименовала карту в GeForce RTX 4070 Ti. Это имеет смысл учитывая, что решение было принято после того, как NVIDIA уже анонсировала 12-гигабайтную модель 4080, а ее партнеры по аппаратному обеспечению уже владели чипами.

NVIDIA France также опубликовала диаграмму производительности сравнивающую GeForce RTX 4070 Ti с GeForce RTX 3080 предыдущего поколения (12 ГБ) в трех играх: Microsoft Flight Simulator, Warhammer 40,000: Darktide и Cyberpunk 2077. Мелкий шрифт на снимке экрана, сделанном @momomo_us показывает, что тестирование проводилось в разрешении 2560x1440 при самых высоких настройках игры, а DLSS был установлен в режиме качества. Другие характеристики включают процессор Core i9-12900K, 32 ГБ оперативной памяти и Windows 11. Согласно собственным тестам NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti примерно в 1,75-3,5 раза быстрее чем GeForce RTX 3080, по крайней мере в этих конкретных играх.

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Ожидается, что GeForce RTX 4070 Ti дебютирует с рекомендованной ценой 800 долларов вместо первоначальной цены в 900 долларов за отмененную GeForce RTX 4080 12 ГБ.