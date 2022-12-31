Оба результата теста мобильного процессора Core i9-13980HX лучше, чем у Ryzen 9 7950X.

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Уже выпущенные процессоры Intel 13-го поколения под кодовым названием "Raptor Lake" быстры и доступны по цене. Они также довольно горячие. Хотя этого и следовало ожидать от чипов для энтузиастов с высокой тактовой частотой, таких как серия "K", это заставило некоторых задаться вопросом как архитектура будет работать при более жестком ограничении мощности, например в ноутбуке.

Сегодня у нас есть две утечки, обе из одного нашего обычного источника: базы данных Geekbench. Эти две утечки выглядят вполне правдивыми, учитывая близость даты предполагаемого запуска этих чипов.

Сначала наиболее интересный из двух: процессор Core i9-13980HX с восемью P-ядрами, 16 E-ядрами и максимальной частотой во время теста 5386 МГц. По сути это версия Core i9-13900K для ноутбуков. Его нельзя разогнать, но он предлагает высокую производительность для процессора ноутбука.

Сокращение тактовой частоты необходимое для мобильного форм-фактора немного уменьшает его производительность: в то время как Core i9-13900K (настольная версия TDP 241 Вт) показывает 2191 в однопоточном тесте и 23330 в многопоточном, просочившийся результат Core i9-13980HX - 2097 на одном ядре и 22062 на всех ядрах.

Более впечатляющим является то, что оба результата Core i9-13980HX лучше, чем у Ryzen 9 7950X, не говоря уже о Core i9-12900K, который остался далеко позади. Очевидно, что ноутбук MSI Raider GE78HX-13VI который использовался для тестирования имеет довольно мощное охлаждение для своего процессора.

Другой просочившийся процессор для ноутбука - Core i5-1350P. "P" - это модельное семейство которое Intel разместила между своими полнофункциональными мобильными процессорами "H" и чипами со сверхнизким напряжением с обозначением "U". С TDP 28 Вт они не обладают полной мощностью, но и не настолько ограничены как чипы ULV 15 Вт или 7 Вт.

Таким образом, Core i5-1350P представляет собой процессор с четырьмя ядрами производительности и восемью ядрами эффективности. Немного странно думать о процессоре мощностью 28 Вт с двенадцатью ядрами, но вот его тест перед нами. Его базовая частота составляет всего 1,9 ГГц, но в тесте Geekbench она поднимается до 4688 МГц. Он набрал 1686 баллов в однопоточном тесте и 8980 баллов в многоядерном тесте.

Хотя эти цифры вдохновляют для процессора мощностью 28 Вт, мы видим многочисленные результаты того же уровня при сравнении их с результатами Core i5-1250P предыдущего поколения, который имеет идентичную конфигурацию ядра. К примеру Lenovo ThinkPad X1 Yoga набрал 1618 баллов в однопоточном тесте и 9006 баллов в многоядерном тесте.

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Согласно более ранним слухам, только высокопроизводительные процессоры Intel 13-го поколения получат новый кремний Raptor Lake. Этот процессор вполне может быть обновлением Core i5-1250P, возможно с немного более высокой тактовой частотой. Мы узнаем больше когда Intel объявит об этих процессорах, что по слухам произойдет на выставке CES.