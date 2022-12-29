Эта карта заблокирована до максимального TDP 450 Вт.

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Запуск NVIDIA GeForce RTX 4090 ускорил появление одних из лучших - и в то же время гигантских видеокарт, которые мы когда-либо видели. Однако еще в ноябре мы видели, как китайский производитель видеокарт продемонстрировал рендеры RTX 4090 с одиночным вентилятором и эталонными характеристиками NVIDIA. Теперь фотографии товарной версии этой видеокарты появились на китайских розничных сайтах.

Эти новые изображения были получены через китайский онлайн-рынок Goofish. С разных ракурсов показаны передняя, верхняя и задняя части карты, а также изображение нижней стороны печатной платы. На некоторых изображениях вы можете видеть, что пластиковая пленка была нанесена для предотвращения царапин охлаждающего узла при транспортировке. Ни на одной из фотографий нового продукта не видно названия бренда.

То, что мы можем видеть на фотографиях включает в себя двухслотовый графический процессор, кожух вентилятора с одним вентилятором и один 16-контактный разъем питания (12VHPWR). Видеокарта поставляется с комплектным адаптером разъема питания 3x-8pin (не 4x). Это определенно не рассчитано на аудиторию, которая будет заниматься разгоном графического процессора и потребует большей мощности. По информации сайта VideoCardz, который снял эксклюзивное изображение, которое вы можете увидеть ниже, эта карта также заблокирована до максимального TDP 450 Вт.

Онлайн-рынок China Goofish запрашивает 15 000 юаней за одну из этих карт RTX 4090, что эквивалентно 2150 долларам. Это дорого для Китая, так как модели RTX 4090 начального уровня стоят около 13 000 юаней. Мы не уверены, включают ли эти цены налог с продаж в Китае в размере 13%.

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Дизайн кулера может понравиться владельцам ПК использующим корпуса которые не подходят для других решений с воздушным охлаждением, или пользователям которые хотят установить несколько видеокарт рядом.