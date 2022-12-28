Новый драйвер Intel Wi-Fi версии 22.190.0 охватывает целый ряд современных беспроводных адаптеров и устраняет множество проблем, помимо BSOD (синий экран смерти).

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Теперь есть решение для пользователей Windows, которые в последнее время слишком часто видят синий экран смерти (BSOD). Если вы являетесь пользователем Windows 10 или Windows 11 и в вашей системе используется одно из популярных современных аппаратных решений беспроводных адаптеров Intel для Wi-Fi и Bluetooth, доступен новый драйвер который может стать исправлением BSOD.

Технический сайт Microsoft Windows Latest сообщил, что Intel выпустила новый набор беспроводных драйверов охватывающих функции Wi-Fi и Bluetooth. Драйвер Intel Wi-Fi версии 22.190.0 охватывает целый ряд современных беспроводных адаптеров и устраняет множество проблем, помимо BSOD.

Самое главное исправление с помощью драйвера 22.190.0 означает, что одновременно активные соединения Wi-Fi и Bluetooth больше не будут вызывать BSOD. Периферийные устройства Bluetooth, такие как устройства ввода (мышь, клавиатура, игровой контроллер) и аудиоаксессуары, становятся все более популярными, и пользователи ПК/ноутбуков будут чрезвычайно часто использовать одновременно Bluetooth и Wi-Fi, так что это важная ошибка исправленная командой драйверов Intel.

Еще одно исправление связано с тем, что в системах Windows 10 и 11 наблюдается снижение пропускной способности данных на каналах передачи Wi-Fi 160 МГц. Также были исправлены сбои видео с беспроводным дисплеем, но эта ошибка наблюдалась только в системах Windows 11.

Функциональность Wi-Fi и Bluetooth получила ряд скрытых исправлений для повышения производительности и стабильности, но в примечаниях к выпуску драйверов эти настройки подробно не рассматриваются.

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Если вы прочитали вышеизложенное и считаете, что этот новый беспроводной драйвер Intel для вас, вы можете попробовать вызвать его через панель управления Центром обновления Windows. Кроме того, зайдите на веб-сайт поддержки Intel и загрузите инструмент Intel Driver and Support Assistant (iDSA), который включает в себя помощника по обновлению, чтобы убедиться, что вы получаете правильный драйвер, соответствующий оборудованию на вашем компьютере.