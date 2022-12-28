Первыми в продаже появятся комплекты DDR5-8000 на 32 ГБ, состоящие из двух модулей по 16 ГБ. GeIL установил тайминги CL38-48-48-90 и напряжение 1,45В.

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Придет время когда комплекты памяти DDR5-10000 выйдут на массовый рынок. Мы еще не достигли этого уровня, но производители памяти быстро к нему приближаются. Например GeIL на выставке Consumer Electronics Show представил "скоростные" комплекты памяти DDR5-8000 в различных цветовых вариантах.

Согласно пресс-релизу, они еще не доступны для покупки, но скоро будут. Если бы они поступили в розничную продажу сегодня то были бы одними из самых быстрых комплектов памяти на рынке.

В настоящее время самой быстрой оперативной памятью доступной в розницу является комплект памяти DDR5-7800 от G.Skill - это Trident Z RGB. Некоторое время в розницу можно было найти и комплекты DDR5-8000 от G.Skill, хотя они уже распроданы. Дело в том, что сверхскоростные комплекты памяти DDR5 невероятно трудно найти. Ситуация должна измениться в следующем году, поскольку все больше производителей памяти начинают использовать более быстрые комплекты DDR5.

GeIL вносит свою лепту, выпуская недавно анонсированные комплекты памяти DDR5-8000 Evo V и Polaris RGB, которые поступят в продажу в ближайшие месяцы. Не упоминается поддерживает ли какой-либо из комплектов технологию AMD EXPO (эквивалент технологии Intel XMP), но помимо предустановленных профилей, они должны работать как с платформами Intel Raptor Lake/Alder Lake, так и с платформами AMD Zen 4.

При этом основное внимание уделяется предложениям Intel. GeIL заявляет, что ее будущие модули памяти "прошли необходимые тесты на выносливость с использованием новейшей материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex", которая как видно из названия модели основана на чипсете Intel Z790.

"Новые модули памяти GeIL DDR5 8000 МГц построены с усовершенствованной PMIC (интеллектуальная система управления питанием), которая может эффективно получать и контролировать более широкий диапазон локальных регулировок напряжения. PMIC используется для повышения общей стабильности и производительности модуля памяти и может эффективно открыть дополнительные возможности для разгона", - заявляет GeIL.

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Сначала GeIL приступит к работе на территории DDR5-8000 с комплектами на 32 ГБ, состоящими из двух модулей по 16 ГБ. GeIL установил тайминги CL38-48-48-90 и напряжение 1,45В. Согласно GeIL, каждая микросхема памяти оценивается и сортируется с помощью "эффективного автоматизированного процесса тестирования".