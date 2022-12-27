и меньшее энергопотребление 115 Вт

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Одно и то же ядро графического процессора может использоваться для многих различных моделей видеокарт. Показательный пример: процессор GA102 используется во всех моделях серии GeForce RTX 3000 начиная с RTX 3080 и выше в линейке. Однако бывает и наоборот: иногда одна модель графического процессора может оснащаться несколькими разными процессорами в зависимости от того, что есть в наличии у NVIDIA.

GeForce RTX 3050 присоединяется к списку видеокарт построенных на базе более чем одного графического процессора. Уже есть две разные модели карты GeForce RTX 3050: одна на базе GA106 с 2560 шейдерными процессорами, а другая обычно встречающаяся только в OEM-системах также основана на GA106 но только с 2304 шейдерными процессорами (два потоковых мультипроцессора отключены).

В списке MSI появилась новая модель GeForce RTX 3050 "OCV1" с 2560 шейдерными процессорами, но с меньшим энергопотреблением - 115 Вт. Это меньше чем 130 Вт оригинальной модели "OC". Благодаря уменьшению мощности она переходит на шестиконтактный разъем питания вместо восьмиконтактного. MSI ничего не подтвердила, но характеристики карты довольно точно соответствуют характеристикам полнофункционального кристалла GA107.

Что касается того почему компания делает этот обмен графических процессоров именно сейчас сказать сложно. Возможно, спрос на ноутбуки с графическими процессорами RTX 3050 Ti и RTX 3050 на базе GA107 снизился, а может быть это связано с увеличением спроса на карты GeForce RTX 3060. Скорее всего это сочетание нескольких факторов, учитывая что подавляющее большинство геймеров Steam по-прежнему используют графические процессоры 20-й, 16-й и 10-й серий.

Спецификации помеченные знаком "?" получены из утечек информации.

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Вам не нужно вникать в спецификации двух карт; они идентичны за исключением более низкого энергопотребления новой модели. Это может означать что новые GeForce RTX 3050 могут работать на более высоких тактовых частотах, но это зависит от того позаботятся ли какие-либо поставщики о создании карты с относительно надежной подачей энергии. Конечно большой кулер с двумя вентиляторами на этих картах MSI является излишним для маленького графического процессора GA107.