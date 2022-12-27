Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Nest Hub от Google продлит бесплатный контроль сна владельцев как минимум до 2024 года
Функция Sleep Sensing на Nest Hub будет удобной для тех, кто хочет отслеживать свои ночные режимы сна, но не является поклонником ношения умных часов во время сна.
рекомендации
4080 по старой цене в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

реклама

Google дарит владельцам Nest Hub 2-го поколения праздничный сюрприз - еще один год бесплатного использования функции Sleep Sensing. Изначально планировалось, что эта функция станет платной в конце 2022 года.

Google Nest Hub - это многоцелевое интеллектуальное устройство, которое может транслировать Netflix, управлять вашим умным домом, поддерживать связь с семьей и т. д. В прошлом году владельцы Nest Hub 2-го поколения имели возможность бесплатно испытать функцию Sleep Sensing. Эта функция предоставляет пользователям ранний утренний отчет о том, насколько хорошо они спали всю ночь. Планировалось, что Sleep Sensing станет платной функцией в конце 2022 года, но Google недавно объявила, что продлит бесплатный период до 2024 года.


Nest Hub использует функцию Motion Sense для отслеживания сна человека находящегося ближе всего к дисплею. Motion Sense использует низкоэнергетический радар для обнаружения движения и дыхания. В то время как Motion Sense отслеживает движение, другие датчики в Nest Hub обнаруживают такие звуки, как храп и кашель, изменение освещения и температуру в комнате.

С помощью функции Sleep Sensing Nest Hub может определить, когда вы ложитесь спать, как долго вы спали и качество вашего сна. Как только устройство настроено на использование функции Sleep Sensing, пользователю просто нужно спать в настроенном месте. Нет необходимости носить умные носимые устройства, такие как Google Pixel Watch.

Google заявила, что "планирует интегрировать Sleep Sensing в Fitbit Premium" в 2024 году. Хотя компания не сообщила никаких подробностей, нетрудно предположить, что она может быть интегрирована с умными часами Pixel Watch и Fitbit. Google уже сделал возможным отображение данных Google Fit о работе сердца на запястье вместе с другой статистикой сна Nest Hub.

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Sleep Sensing может оказаться удобной функцией для тех, кто хочет отслеживать свои ночные режимы сна, но не является поклонником ношения умных часов во время сна. В настоящее время стоимость Fitbit Premium 10 долларов в месяц или 80 долларов в год.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#google #nest hub
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Эпоха Google подходит к концу — You.com отвечает на любой вопрос, задействуя ChatGPT от OpenAI
Ubisoft бесплатно раздаст игры всем пользователям Google Stadia
Google вносит изменения в порядок выпуска новых версий веб-браузера Chrome
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Суперсовременные российские танки Т-14 «Армата» уже замечены в зоне СВО
62
Huawei пришлось закрыть линейку процессоров Kirin из-за американских санкций
17
117 смартфонов Xiaomi получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
3
Германия рискует стать страной-банкротом - вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики
3
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 12-й: F.I.S.T. Forged in Shadow Torch
79
Обновленный «Блокнот» для Windows 11 может получить вкладки как в браузере или Notepad++
2
Установки ЗРК Patriot доберутся до Украины в лучшем случае через 7 месяцев
81
Intel готовит новый Linux драйвер Xe для современной интегрированной и дискретной графики
2
Xiaomi анонсировала фитнес-браслет Redmi Band 2 с большим экраном
+
Для "уехавших" IT- специалистов, работающих на "удаленке", поднимут налоги и отменят все льготы
32
В 2023 году в России стартует стройка века – скоростная трасса соединит Ростов-на-Дону и Симферополь
18
Собираем идеальный компьютер для геймера под Новый год на базе Ryzen 7 5800X на любой кошелёк
8
NVIDIA GeForce RTX 4080 разочаровала почти 70 % геймеров – опрос 3DCenter
31
Геймеры возмущены, что раздачу Death Stranding Director’s Cut в EGS заменили на простую Death Stranding
14
Epic Games раздаёт режиссёрскую версию Death Stranding: магазин не выдержал наплыва пользователей
18
Майнеры массово отключают видеокарты из-за падения прибыльности Ethereum Classic
2
В России появились первые RX 7900 XT и RX 7900 XTX: заоблачные цены и ограниченное предложение
65
Splinter Cell стал радиоспектаклем, пока фанаты ожидают полноценного переиздания
1
Илон Маск поставит в Украину ещё 10 тысяч терминалов Starlink
4
Эксперт призвал увеличить в России количество заводов по производству СПГ
2

Популярные статьи

МиГ-29А vs F-16А: Как советские истребители обеспечили воздушное превосходство в Каргильской войне
18
Steam-ферма или как школьники зарабатывают на играх
6
6 причин не торопиться переходить на M.2 NVMe SSD, если вы используете старый SATA SSD
178
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный духовой шкаф с дисплеем Cяоми и другие
2
На фоне поставки Россией Ирану многоцелевых истребителей Су-35, Израиль прекратил полеты своих F-35A
7
Топ ПК до 70 тр - мое имхо и не только
148
Microsoft покупает Activision Blizzard. Испанский стыд 2022 года
20
“Пленный груз” - обзор четвёртой главы Black Mesa: Blue Shift
11
Обзор Digma DGPD100WC – ёмкий мобильный аккумулятор с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт
7
Как я познал киберсекс
3

Сейчас обсуждают

REY_B_
01:19
Он её месяц на зад приклеил. И выложил здесь фотки. Но похоже Законов Физики не учёл. Теперь вот отваливается.
В ЦБ назвали причину ослабления рубля в этом месяце
jugador
01:18
https://alittlebit.ru/upload/iblock/c4f/4352d137f7a645ee0e99a80bac231e4f.jpeg
AMD назвала нормой температуру 110C в новых видеокартах Radeon RX 7900 XTX и отказывает в их замене
Bratken
01:17
У меня hotspot на 4080 выше 75 не показывает под нагрузкой (нелюбимый всеми palit. gamerock omniblack). Потребление до 340 ватт. Карта тихая. И БП менять не пришлось. Сам хотел дождаться 7900хтх, но ч...
AMD считает нормой температуру горячей точки GPU Radeon RX 7900 XTX в 110 градусов по Цельсию
Dimkovski
01:15
А Каллисто починили что ли?
Эксперты назвали The Witcher 3: Wild Hunt игрой с худшей оптимизацией в 2022 году
REY_B_
01:15
Всё куда проще. - Псевдоэкономисты на присосе заявили "соблюдение техники безопасности невыгодно". А Путин затем отменил проверки. Там и так всё покупалось, а теперь вообще маразм начался.
Лишь 30 % поставленных в Россию в ноябре ноутбуков имели предустановленную Windows
ronoho
01:13
Рогозиных со стороны брать не будем, воспитаем в своём коллективе!
Дмитрию Рогозину успешно провели операцию по извлечению осколка от снаряда из позвоночника
VRoman
01:13
Ну дык апгрейд той системы надо было начинать с моника. Впечатлений от вложения денег было бы гораздо больше. Моник на 24 дюйма уже не способен показать вам ничего больше, чем прежняя сборка
GeIL представила комплекты сверхскоростной памяти DDR5-8000
Александр Сучков
01:11
Терминаторы показывали летом. "Вот как дадут сейчас!". И вот уж 5 месяцев ничего о них не слышно. Видимо "дали" не очень. Иначе бы обязательно вспомнили о "не имеющих аналогов"
Суперсовременные российские танки Т-14 «Армата» уже замечены в зоне СВО
Владимир
01:11
Блин 110градусов при 100% крутиляторах мб и сносно зимой но летом в +30 точто что да треснит в видяхе
AMD назвала нормой температуру 110C в новых видеокартах Radeon RX 7900 XTX и отказывает в их замене
Евгений Хрипков
01:07
Да они допилили оптимизацию за месяца 3-5 .по крайней мере с 1 частью
Эксперты назвали The Witcher 3: Wild Hunt игрой с худшей оптимизацией в 2022 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем