Функция Sleep Sensing на Nest Hub будет удобной для тех, кто хочет отслеживать свои ночные режимы сна, но не является поклонником ношения умных часов во время сна.

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Google дарит владельцам Nest Hub 2-го поколения праздничный сюрприз - еще один год бесплатного использования функции Sleep Sensing. Изначально планировалось, что эта функция станет платной в конце 2022 года.

Google Nest Hub - это многоцелевое интеллектуальное устройство, которое может транслировать Netflix, управлять вашим умным домом, поддерживать связь с семьей и т. д. В прошлом году владельцы Nest Hub 2-го поколения имели возможность бесплатно испытать функцию Sleep Sensing. Эта функция предоставляет пользователям ранний утренний отчет о том, насколько хорошо они спали всю ночь. Планировалось, что Sleep Sensing станет платной функцией в конце 2022 года, но Google недавно объявила, что продлит бесплатный период до 2024 года.



Nest Hub использует функцию Motion Sense для отслеживания сна человека находящегося ближе всего к дисплею. Motion Sense использует низкоэнергетический радар для обнаружения движения и дыхания. В то время как Motion Sense отслеживает движение, другие датчики в Nest Hub обнаруживают такие звуки, как храп и кашель, изменение освещения и температуру в комнате.

С помощью функции Sleep Sensing Nest Hub может определить, когда вы ложитесь спать, как долго вы спали и качество вашего сна. Как только устройство настроено на использование функции Sleep Sensing, пользователю просто нужно спать в настроенном месте. Нет необходимости носить умные носимые устройства, такие как Google Pixel Watch.

Google заявила, что "планирует интегрировать Sleep Sensing в Fitbit Premium" в 2024 году. Хотя компания не сообщила никаких подробностей, нетрудно предположить, что она может быть интегрирована с умными часами Pixel Watch и Fitbit. Google уже сделал возможным отображение данных Google Fit о работе сердца на запястье вместе с другой статистикой сна Nest Hub.

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Sleep Sensing может оказаться удобной функцией для тех, кто хочет отслеживать свои ночные режимы сна, но не является поклонником ношения умных часов во время сна. В настоящее время стоимость Fitbit Premium 10 долларов в месяц или 80 долларов в год.