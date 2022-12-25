Платформа для беспроводной зарядки обеспечивает мощность быстрой зарядки 15 Вт на одно устройство для трех устройств одновременно.

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AirPower от Apple был анонсирован в 2017 году. Он был разработан таким образом, что не имело значения где вы разместили свои устройства на коврике для беспроводной зарядки AirPower. Однако в 2019 году Apple отменила проект из-за того, что прототипы не соответствовали стандартам компании. Это не помешало Илону Маску и Тесле предоставить стороннюю альтернативу.

Сообщается, что платформа беспроводной зарядки Tesla за 300 долларов позволит вам разместить устройство, которое вы собираетесь заряжать в любом месте на коврике, если оно помещается в пределах периметра коврика. Полезность этой функции заключается в том, что вам не нужно искать на коврике подходящую точку зарядки.

"Вдохновленная угловатым дизайном и металлическим стилем Cybertruck, наша платформа для беспроводной зарядки обеспечивает мощность быстрой зарядки 15 Вт на одно устройство для трех устройств одновременно". Сообщает описание девайса на странице магазина Tesla Shop, где он сейчас продается.

Обратите внимание, что хотя вы можете размещать устройства с поддержкой Qi в любом месте на коврике, платформа поддерживает не более трех устройств одновременно. Девайс может обеспечить зарядку "в любом месте на коврике" благодаря технологии FreePower. Поставки должны начаться в феврале 2023 года.

Потребители сделавшие предварительный заказ на платформу беспроводной зарядки Tesla, получат сам девайс с подключенным кабелем USB-C, адаптером питания USB-C мощностью 65 Вт и съемной подставкой. Подставка позволит вам разместить устройства под углом если вы хотите чтобы экраны были лучше видны.

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Платформа беспроводной зарядки Tesla - это продвинутая технология воплощающая в себе видение которое Aira Inc. - компания стоящая за FreePower, - хочет в конечном итоге предоставить клиентам. Зарядка идеально подходит для автомобилей, где неиспользуемое пространство консоли можно легко превратить в место для беспроводной зарядки. Увидим ли мы какую-то интеграцию с автомобилями Tesla еще неизвестно, но можно с уверенностью сказать, что платформа беспроводной зарядки будет успешной.