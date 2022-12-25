Мы увидим мобильную версию Raptor Lake и обновление Raptor Lake в 2023 году

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Процессоры Intel Raptor Lake для настольных ПК, безусловно очень быстрые. Значительная часть этой скорости связана с их заоблачными тактовыми частотами, и для достижения этих показателей требуется довольно много энергии. Ходили слухи, что Meteor Lake созданный на основе процессора Intel следующего поколения Intel 4, не сможет достичь таких тактовых частот. Это хорошо для мобильных устройств, но не очень хорошо, если следующее поколение настольных компьютеров компании будет медленнее предыдущего.

Учитывая это, последние слухи не должны вызывать удивления: у Intel возможно есть планы по переносу Meteor Lake на настольные компьютеры. Этот слух исходит от Райчу, чей твит вы можете увидеть ниже.

MTL-S относится к настольным процессорам Meteor Lake. По слухам, конфигурация этих чипов включала 6 ядер производительности и 16 ядер эффективности, что в любом случае вряд ли вытеснит 6-ГГц Raptor Lake Core i9-13900KS.

Meteor Lake - это кодовое название следующего поколения клиентских процессоров Intel. Это должно быть первое поколение процессоров Intel использующих чиплеты. Идея состоит в том, что у него будут отдельные плитки для процессорных ядер архитектуры Intel (x86-64) и для графического процессора производного от Alchemist.

Согласно просочившимся дорожным картам, Meteor Lake изначально должен был появиться после Alder Lake, но похоже трудности с производственным процессом привели к его задержке. Это привело к созданию Raptor Lake, который представляет собой нечто большее, чем просто обновление Alder Lake, но все же процессор очень тесно связанный с ним.

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Последние утечки на эту тему, указывают на то, что мы увидим обновление Raptor Lake, возможно на том же сокете и платформе. Если последний слух Райчу верен то это означает, что мы увидим мобильную версию Raptor Lake и обновление Raptor Lake в 2023 году с возможным запуском Meteor Lake только для мобильных устройств в конце года или в начале 2024 года.