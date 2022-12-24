Опровержение Microsoft указывает на то, что она занимает лишь третье место на рынке консолей после Sony, и лидера рынка Nintendo, а также она практически не представлена на рынке мобильных устройств.

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Продажа Activision-Blizzard-King Microsoft была спорной. Регуляторы из Великобритании и ЕС высказались по этому поводу, группа отдельных игроков подала в суд, чтобы заблокировать покупку, и даже Федеральная торговая комиссия США вмешивается, чтобы отменить слияние. Теперь Microsoft ответила на этот последний вызов своим амбициям тем же способом, что и раньше: заявив, что она всего лишь маленький игрок на рынке.

В иске FTC утверждается, что покупка Activision-Blizzard-King компанией Microsoft нанесет ущерб конкуренции на рынке и уменьшит выбор для геймеров. Опровержение Microsoft указывает на то, что она занимает лишь третье место на рынке консолей после Sony, и лидера рынка Nintendo, а также она практически не представлена на рынке мобильных устройств.

В документе говорится, что покупка Microsoft ATVI предназначена для того, чтобы "пойти навстречу геймерам на мобильных устройствах" и "научиться создавать игры, которые им нравятся и привлекают их". Это интересный подход - мы покупаем одного из крупнейших в мире издателей ААА игр, чтобы улучшить каталог мобильных игр - особенно в свете того факта, что как указывает сама Microsoft, только Activision-Blizzard-King контролирует около 4% мирового рынка мобильных игр (по доходам).

В заявлении Microsoft также упоминается, что она на самом деле ожидает, что сделка сделает игры Activision "более широко доступными" за счет расширения на дополнительные платформы, "такие как Nintendo". Есть определенный смысл в том, что технический опыт Microsoft может помочь Activision перенести свои свойства на большее количество платформ, но видеть это в качестве цели Microsoft довольно любопытно.

Самые большие объекты, которыми владеет Microsoft в настоящее время были приобретены в рамках покупки Zenimax, а долгожданные игры Starfield и The Elder Scrolls VI будут эксклюзивными для Xbox и ПК с Windows, как было объявлено ранее.

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The Verge получил заявления от генерального директора Activision Бобби Котика, а также президента Microsoft Брэда Смита, которые говорят одно и то же: они не видят причин блокировать покупку и уверены, что в конце концов покупка состоится.