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AMD подтверждает расследование тревожных скачков температуры Radeon RX 7900 XTX и XT
Когда температура датчика точки доступа достигает 110°, графический процессор начинает снижать тактовую частоту и появляется троттлинг, даже если графический процессор полностью загружен и находится на пределе мощности.
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Если вы читали обзоры новых видеокарт Radeon от AMD возможно вы заметили тенденцию. Многие источники заметили огромный разрыв между средней температурой графического процессора и показаниями датчика точки доступа графического процессора. Дельты в 30°C не редкость, а некоторые пользователи заметили еще большие разрывы. Оказывается AMD знает об этой проблеме и занимается ею.

Эта информация поступает с немецкого сайта HardwareLuxx, который изучает аномалию с помощью коллег из ComputerBase и TechPowerUp. Чтобы было ясно, температура датчика горячей точки может быть выше, чем остальная часть графического процессора. Однако наличие такой большой дельты ненормально.

Обобщая результаты, создается впечатление, что эта проблема в первую очередь затрагивает эталонные модели "Build by AMD". Самый большой разрыв, который наблюдал HardwareLuxx, составляет колоссальные 53°C. Когда температура датчика точки доступа достигает 110°, графический процессор начинает снижать тактовую частоту и появляется троттлинг, даже если он полностью загружен и находится на пределе мощности.

HardwareLuxx подозревает, что источником проблемы является неравномерный контакт кулера, и мы в целом согласны с этим. Тред в сабреддите /r/AMD подкрепляет наши подозрения: /u/L0rd_0F_War сообщает, что его эталонная модель Radeon RX 7900 XTX "легко" нагрелась до 110°C даже при снятой боковой панели корпуса, но когда однажды он положил свой корпус лежа на боку, температура в том же тесте упала до 75°C. Довольно шокирующая разница. Другие пользователи отметили, что они наблюдали то же самое хотя и не в такой же степени.

Некоторые пользователи в ветке утверждали, что это проблема с испарительной камерой, используемой на картах, но если бы это было так это было бы более вероятно если бы карта была ориентирована горизонтально, а не вертикально. Более вероятное обстоятельство как утверждает HardwareLuxx заключается в том, что кулер плохо контактирует с графическим процессором Radeon. При горизонтальной ориентации, например при установке в башенном корпусе, гравитация может оттягивать испарительную камеру от графического процессора. Если монтажное оборудование плохое этого может быть достаточно, чтобы резко ухудшить охлаждение.

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#amd #radeon rx 7900 xtx
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