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Бывший владелец магазина приговорен к тюремному заключению за взлом телефонов
По данным Министерства юстиции США эта преступная операция принесла преступнику более 25 миллионов долларов.
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Расследование, проведенное Целевой группой Секретной службы США по борьбе с кибермошенничествами (CFTF) и Службой внутренних доходов (IRS-CI), привело к аресту и осуждению бывшего сотрудника T-Mobile по имени Аргишти Худавердян. Худавердян использовал украденные учетные данные T-Mobile для осуществления незаконной схемы разблокировки телефонов в период с августа 2014 года по июнь 2019 года. По данным Министерства юстиции США (DOJ), эта преступная операция принесла Худавердяну более 25 миллионов долларов.

T-Mobile, как и другие операторы телефонной связи в США, предлагает своим клиентам телефоны в рамках своих контрактов на обслуживание. Эти телефоны обычно привязаны к оператору, а это означает, что клиенты не могут переключать эти устройства на другого поставщика услуг, если в контрактах не указаны положения о разблокировке. Помимо блокировки и разблокировки устройств, операторы также могут блокировать телефоны в своих сетях в качестве меры защиты потребителей в случае заявлений об утере или краже устройств.

В течение почти пяти лет Худавердян предоставлял, по его словам "официальную" услугу разблокировки телефонов, которая служила для преступников средством очистки украденных устройств от ограничений наложенных оператором связи перед их продажей. Он предлагал эту услугу через различных брокеров, по электронной почте и веб-сайты с помощью Алена Гаребаглу, который признал себя виновным в трех уголовных преступлениях и в настоящее время ожидает слушания по делу о вынесении приговора 13 февраля 2023 года. Вместе они разблокировалисотни тысяч мобильных устройств.

Худавердян успешно снимал ограничения оператора от имени своих клиентов, получив доступ к внутренним системам T-Mobile с украденными учетными данными. За время работы по этой схеме он украл учетные данные более пятидесяти различных сотрудников T-Mobile, разбросанных по Соединенным Штатам. Худавердян использовал тактику социальной инженерии, в том числе фишинговые электронные письма, чтобы обманом заставить сотрудников T-Mobile выдать свои учетные данные для входа.

В январе 2017 года, более чем через два года после начала преступной деятельности, Худавердян и Гарехбаглу стали совладельцами Top Tier Solutions Inc., магазина T-Mobile расположенного в торговом центре Лос-Анджелеса под названием Eagle Rock Plaza. Однако работа в T-Mobile продлилась недолго: всего через полгода компания уволила Худавердяна из-за подозрительного поведения и причастности к несанкционированной разблокировке телефонов. Тем не менее его деятельность по разблокировке продолжалась еще два года, и Худавердяну удалось снять ограничения оператора на устройствах обслуживаемые операторами T-Mobile, Sprint и AT&T.

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По данным Министерства юстиции, прокуратура охарактеризовала Худавердяна как "изощренного мошенника, не раскаивающегося в своих преступлениях. Он лично нанес операторам беспроводной связи убытки на миллионы долларов, способствуя торговле утерянными и украденными сотовыми телефонами". 1 августа федеральный суд присяжных признал Худавердяна виновным в совершении четырнадцати тяжких преступлений, и теперь ему грозит десять лет федеральной тюрьмы за свои преступления, а также приказ о возмещении ущерба в размере 28 473 535 долларов.

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