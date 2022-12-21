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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Спецификации платформы AMD Ryzen Threadripper 7000 Storm Peak выглядят убедительно
Полная версия рабочей станции может иметь до 96 ядер ЦП.
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Состояние рынка HEDT в последние несколько лет было довольно мрачным. Threadrippers от AMD стали только PRO, в то время как Intel позволила своим высококлассным клиентам работать на платформе Cascade Lake-X, в основе которой по-прежнему лежит старый дизайн ядра Skylake. У синей команды на подходе новые процессоры для рабочих станций, но у AMD тоже - хотя судя по последней утечке придется немного подождать.

Эта информация поступает из твита от блогера @g01d3nm4ng0 в Твиттере. Блогер сообщает, что платформа AMD Storm Peak дебютирует в сентябре 2023 года как в формате HEDT, так и в формате рабочей станции. Если это правда, то это приятная новость для поклонников многоядерных процессоров и мощного высокоскоростного ввода-вывода.

Процессоры AMD Ryzen Threadripper текущего поколения носят кодовое название Chagall и выпускаются только в форме PRO. Это означает, что до недавнего времени если вы хотели купить его, вам нужно было связаться с OEM-производителем или системным интегратором который продает готовые системы Threadripper. 

Таким образом Storm Peak - это кодовое название процессоров AMD Threadripper следующего поколения, которые по слухам основаны на той же общей конструкции, что и процессоры EPYC Genoa. Как и Genoa они используют очень быстрое ядро процессора AMD Zen 4. Согласно утечке, AMD снова выпустит серию процессоров Threadripper PRO предназначенных для пользователей рабочих станций. Эти процессоры поддерживают восьмиканальную память DDR5 и 128 линий интерфейса PCIe 5.0, без поддержки разгона.

Однако в утечке также говорится, что Threadripper для непрофессиональных HEDT также возвращается. Таких процессоров мы не видели со времен Zen 2 и серии Ryzen 3000. Предполагается, что Threadripper HEDT будет поставляться с половиной каналов памяти и линий PCIe по сравнению с полной версией, что совпадает с более старыми чипами. Он также будет иметь поддержку разгона, что является немного пугающей перспективой учитывая и без того высокое энергопотребление Ryzen 9 7950X.

Блогер не поделился подробностями о самих процессорах, но учитывая спецификации EPYC Genoa, мы можем разумно предположить, что полная версия рабочей станции может иметь до 96 ядер ЦП. Вполне возможно, что HEDT - версия может иметь такое же пиковое количество ядер.

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К сожалению фанатам красной команды, ищущим что-то более мощное чем Raphael видимо придется долго ждать. Как мы упоминали выше блогер сообщает, что этим чипам суждено дебютировать в сентябре следующего года. 

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#amd ryzen threadripper 7000 storm peak
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