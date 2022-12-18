В прошлом Кармак открыто критиковал усилия Meta в области AR и VR.

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Джон Кармак, технический директор Meta по виртуальной реальности, заявил что покидает компанию, так как "устал от борьбы". Кармак присоединился к Oculus в 2013 году в качестве технического директора, до того как компания была приобретена Facebook.

Новости об уходе Кармака из Meta появились вчера, когда люди знакомые с ситуацией поделились внутренним сообщением от технического директора с Business Insider. Вскоре после этого Кармак подтвердил эту новость в своих аккаунтах в Facebook и Twitter, поделившись полной запиской, которая начиналась словами: "Это конец моего десятилетия в виртуальной реальности". В прошлом Кармак открыто критиковал усилия Meta (или их отсутствие) в области AR и VR, и его главной проблемой была эффективность компании.

В своем меморандуме Кармак заметил: "У нас смехотворное количество людей и ресурсов, но мы постоянно вредим себе и растрачиваем усилия". Он продолжал: "Я думаю, что наша организация работает с половинной эффективностью".

Кармак объяснил, почему его так заботит прогресс, заявив: "Если я пытаюсь повлиять на других, я бы сказал, что организация, которая знает только неэффективность, плохо подготовлена к неизбежной конкуренции и затягиванию поясов, но на самом деле это - более личная боль, когда я вижу 5% использования графического процессора в продакшене. Меня это оскорбляет".

Исполнительный директор указал в своем меморандуме на некоторые положительные стороны, такие как мобильное оборудование, опциональная потоковая передача на ПК и экономичность. Он добавил, что несмотря на все его жалобы, миллионы людей получают удовольствие от продукта. Он добавил, что Meta находится в "лучшем положении", чтобы донести ценность виртуальной реальности до большинства людей в мире.

В служебной записке Кармак также сказал, что "как голос на самом высоком уровне" он чувствовал, что должен был использовать свое влияние, чтобы двигаться вперед. Однако он был "недостаточно убедителен". Кармак добавил: "Мне никогда не удавалось убить глупые вещи до того, как они нанесут ущерб, или задавать направление, и команда действительно его придерживалась".

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Meta - внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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