Телефон имеет ОЗУ объемом 8 / 12 ГБ, память 128 / 256 / 512 ГБ в зависимости от модели, камеру на 50 МП и 6,7-дюймовый экран OLED Full HD+ с частотой обновления 165 Гц.

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В Китае Motorola представила новый флагман под названием Moto X40 с интересными характеристиками и ценой, и это первый смартфон Motorola использующий Snapdragon 8 Gen 2.

Компания Motorola, принадлежащая Lenovo, только что официально представила свой Moto X40, рекламируя сильные характеристики и привлекательные цены. Во главе X40 будет стоять Snapdragon 8 Gen 2 и 6,7-дюймовая панель OLED Full HD+ с частотой обновления 165 Гц. С этой комбинацией, а также графическим процессором Adreno 740 и оперативной памятью до 12 ГБ, Motorola борется за внимание мобильных геймеров. Для этого X40 оснащен жидкостным охлаждением.

Продолжая традиции выносливости аккумуляторов Motorola, X40 оснащен аккумулятором емкостью 4600 мАч. Проводная зарядка рассчитана на мощность 125 Вт. Такая скорость зарядки может коренным образом изменить ваш подход к использованию телефона. Однако беспроводная зарядка к сожалению, рассчитана лишь на 15 Вт.

На задней панели Motorola X40 есть три камеры: основная камера на 50 МП, сверхширокоугольная на 50 МП и камера на 12 МП с 2-кратным оптическим зумом. Обработка изображений в последних моделях Motorola была неудачной, поэтому мы надеемся, что в этой новой серии компания улучшила ситуацию.

Другими особенностями являются защита от воды и пыли IP68, стереодинамики (с поддержкой Dolby Atmos) и датчик отпечатков пальцев на дисплее.

Судя по схеме выпуска моделей Motorola, вполне вероятно, что за X40 последует модель Pro. Мы ожидаем, что X40 Pro будет оснащен экраном QHD или QHD+ с более высоким разрешением, а также более впечатляющим аппаратным обеспечением камеры, таким как 200-мегапиксельная основная камера установленная в Motorola Edge 30 Ultra.

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Цены также агрессивны для флагманского устройства. Модель с 8 ГБ ОЗУ / 128 ГБ памяти стоит около 490 долларов, модель с 8 ГБ / 256 ГБ - еще примерно на 40 долларов дороже, итерация с 12 ГБ / 256 ГБ продается примерно за 573 доллара, а модель с 12 ГБ / 512 ГБ - за 616 долларов. В настоящее время доступность ограничена материковым Китаем, но глобальные продажи могут начаться уже в следующем году в виде Motorola Edge 40.