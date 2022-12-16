Пользователь может вручную настроить кривизну дисплея от полностью плоского (кривизна 0R) до 800R для большего погружения или в любом промежуточном положении

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Производитель игровых компонентов Corsair только что выставил на предварительный заказ свой 45-дюймовый игровой OLED-монитор Xeneon Flex 45 с переменным изгибом за 2000 долларов.

Самым интересным в мониторе является гибкий дисплей, в котором пользователь может вручную настроить кривизну от полностью плоского (кривизна 0R) до 800R для большего погружения или в любом промежуточном положении. Плоское поле зрения идеально подходит для многозадачности или просмотра электронных таблиц, тогда как кривизна 800R дает геймерам или любителям мультимедиа более кинематографический эффект.

Что хорошего в реализации Corsair для механизма изгиба, так это то, что он выполняется вручную, что быстрее, проще в ремонте и не производит шума по сравнению с моторизованным. Все, что нужно сделать пользователю, это вытащить ручки из их гнезд на обоих концах, нажав на переключатели разблокировки, и отогнуть их.

У монитора солидные характеристики - так и должно быть учитывая цену. 45-дюймовая панель W-OLED с разрешением 3440 x 1440 (21:9) имеет частоту обновления 240 Гц, 100% sRGB, время отклика от серого к серому (GtG) 0,03 мс, время включения/выключения 0,01 мс на пиксель, с полной совместимость с Nvidia G-Sync и AMC FreeSync Premium. Пиковая яркость ограничена 1000 нит, а коэффициент контрастности составляет 1,5 миллиона к 1. Что касается ввода-вывода, у нас есть два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, восходящий концентратор USB-C, два USB-A 3.1 сзади, два USB-A 3.1 спереди и аудиоразъем 3,5 мм.

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