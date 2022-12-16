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Intel отказывается от брендов Pentium и Celeron для недорогих комплектующих для ноутбуков. Младшие процессоры для ноутбуков, по-видимому, теперь будут называться просто "процессоры Intel". Бот BenchLeaks обнаружил первый тест для одного из таких процессоров, и он известен как Intel Processor N95.
Судя по данным GeekBench, это четырехъядерный процессор без гиперпоточности. Похоже, что он имеет 2 МБ кэш-памяти L2, что означает, что это процессор Alder Lake-N. Ни один из этих чипов еще не был выпущен, но многочисленные достоверные утечки нарисовали картину Alder Lake-N как восьмиядерный кристалл с двумя кластерами ядер Е Gracemont и вообще без ядер Р.
Согласно информации, полученной Coelacanth's Dream, процессоры Alder Lake-N должны поставляться с графикой Intel Arc, но всего с 32 исполнительными блоками, что является очень маленьким графическим процессором - четверть от Arc A380.
Еще больше снижает производительность графики отсутствие второго канала памяти. В то время как все другие потребительские процессоры Intel имеют два 64-битных канала памяти, у Alder Lake-N он только один. Это серьезно ограничит производительность в приложениях с ограниченным объемом памяти, хотя использование быстрой памяти DDR5 означает, что в целом это вероятно не будет проблемой.
В конце концов, производительность не совсем является целью этого процессора. Мы не знаем фактического TDP, но ожидается, что Alder Lake-N будет иметь диапазон от 6 до 15 Вт. Учитывая урезанный характер этого чипа, мы можем разумно предположить, что он упадет в нижнюю часть этого диапазона.
В этом свете результаты Geekbench 5 впечатляют. Одноядерный результат с максимальной тактовой частотой 2,8 ГГц сравним с полнофункциональным процессором Haswell для настольных ПК, несмотря на отсутствие гиперпоточности у N95.
Подобно маломощным процессорам AMD Mendocino, этому чипу вероятно суждено оказаться в Chromebook и аналогичных недорогих ноутбуках начального уровня. В этом контексте мы подозреваем, что он будет работать нормально, но конечно один результат GeekBench для предварительного выпуска оборудования не является основанием для окончательного решения.