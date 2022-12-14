Если закон будет принят, он заблокирует все транзакции любой социальной сети, которая базируется, контролируется или находится под влиянием "страны, вызывающей озабоченность".

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TikTok от китайской мегакомпании ByteDance превратил жанр короткометражного видео в феномен социальных сетей, заставив приложение Vine от Twitter выглядеть довольно глупо. Стремительный рост популярности TikTok беспокоит некоторых экспертов по безопасности и политических лидеров. Поскольку TikTok - китайская компания, китайское правительство имеет доступ ко всем ее данным. Все чаще звучат призывы запретить приложение, и теперь двухпартийная группа конгрессменов США объявила о законопроекте, который сделает именно это.

Законопроект имеет глупое название: "Предотвращение национальной угрозы интернет-слежки, репрессивной цензуры и влияния, а также алгоритмического обучения в соответствии с Законом о Коммунистической партии Китая". Если закон будет принят, он заблокирует все транзакции любой социальной сети, которая базируется, контролируется или находится под влиянием "страны, вызывающей озабоченность". В законопроекте конкретно упоминаются TikTok и ByteDance, но в будущем он может применяться и к другим социальным платформам.

TikTok утверждает, что не делает ничего плохого, но мы знаем, что мобильные приложения собирают огромное количество данных о пользователях. По мере того, как популярность TikTok росла, регулирующие органы в США все больше беспокоились о том, что происходит со всеми этими данными, потому что мы также знаем, что крупные компании в Китае не имеют возможности хранить информацию в секрете от правительства. Это означает, что китайская разведка может собирать подробные данные о миллионах граждан США через приложение TikTok.

ByteDance утверждает, что не передает данные из США в Китай, но было несколько случаев, когда это было обнаружено. Политики в США начали обращать внимание на предполагаемые последствия для конфиденциальности. Южная Дакота, Техас, Южная Каролина и Мэриленд запретили использование TikTok на государственных смартфонах, и теперь федеральные законодатели принимают меры.

"Речь идет не о творческих видео - речь идет о приложении, которое ежедневно собирает данные о десятках миллионов американских детей и взрослых", - говорится в пресс-релизе сенатора Рубио, одного из республиканцев, поддерживающих законопроект.

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