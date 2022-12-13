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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Intel сосредоточена на графических процессорах мощностью 225 Вт и одним разъемом питания
Вице президент Intel по архитектуре заявляет, что его "главным приоритетом" видеокарт является производительность на ватт.
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Раджа Кодури из Intel намерен нацелиться именно на средний уровень рынка, поскольку он недавно сообщил группе индийских технических журналистов, что его приоритетом является "основная аудитория с одним разъемом питания».

В интервью индийскому технологическому сайту Gadgets360 Кодури довольно откровенно рассказал об Arc, о его скромном запуске в Индии и о том, куда бренд движется в будущем. Вероятно, самые интересные вопросы были о том, будет ли Intel следовать рыночному тренду с точки зрения мощности графического процессора. Если вы не обращали внимания, графические процессоры с каждым поколением становятся все больше, а пиковая потребляемая мощность самых больших карт превышает 450 Вт.

Intel явно не пойдет по этому пути. Кодури сообщает, что его внимание сосредоточено на "более низкой мощности", и жалуется, что у high-end видеокарт "сейчас нет предела энергопотребления". Он признает, что топ модели хороши для маркетинга, но его приоритетом является "получить основную аудиторию с одним разъемом питания. И это может дать вам до 200-225 Вт мощности".

Он имел в виду одиночный восьмиконтактный разъем питания PCIe в традиционном стиле. Этот штекер может обеспечить 150 Вт, а в сочетании с пиковой мощностью 75 Вт от самого слота PCIe вы получаете бюджет мощности 225 Вт. Графические процессоры серии Arc A700 не совсем соответствуют этой отметке, даже несмотря на то, что их энергопотребление находится в этом неопределенном диапазоне; они поставляются с парой разъемов питания на борту.

Вполне возможно, что графические процессоры серии Arc A500, которые, как ожидается будут выпущены  могут попасть в этот диапазон, но Кодури также может говорить о следующем поколении аппаратного обеспечения графических процессоров. Мы очень мало знаем о Battlemage, преемнике Alchemist, но Кодури также сообщает в интервью, что его "главным приоритетом" является производительность на ватт.

Заявления Кодури имеют смысл. Среди всего ажиотажа вокруг крутейшего Ada Lovelace GeForce и мощного AMD Navi 31 легко забыть, что часть компьютерного рынка, которая может потратить четырехзначные суммы на игровой GPU, исчезающе мала. В настоящее время у Intel нет ничего, что можно было бы предложить в топовом сегменте рынка, поэтому внимание Кодури сосредоточенное именно на среднем сегменте.

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Если вы посмотрите на обзор оборудования Steam, самые популярные графические процессоры - это те, которые действительно попадают (или даже намного ниже) в диапазон от 200 до 225 Вт. Было много ворчания от людей, которые хотят обновить GPU, но не могут позволить себе топовый уровень и не хотят покупать продукт последнего поколения. Если Intel сможет предложить привлекательный продукт в ценовом диапазоне 300–400 долларов в 2023 году, компания может достичь успеха.

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#intel #gpu
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