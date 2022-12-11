Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Minisforum MC560 выпустила мини ПК с APU AMD Ryzen 5 5600U 6C/12T и стилем Smart Speaker
Это полноценный ПК с поддержкой оперативной памяти DDR4 объемом до 64 ГБ, твердотельным накопителем M.2 PCIe 3.0 NVMe, QHD камерой и множеством вариантов подключения.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

реклама

Minisforum выпустила еще один мини-ПК, но этот отличается совершенно новым дизайном и становится основой серии Mars. С первого взгляда на Minisforum MC560 можно подумать, что это новый Smart Speaker для домов Amazon Alexa или Google Nest. Тем не менее, MC560 - это полноценный ПК с APU AMD Ryzen 5 5600U 6C/12T в основе, поддержкой оперативной памяти DDR4 объемом до 64 ГБ, твердотельным накопителем M.2 PCIe 3.0 NVMe и множеством вариантов подключения. ПК оснащен веб-камерой 2,5k QHD HDR на вершине миниатюрной башни и под решеткой имеет несколько стереодинамиков.

Камера на ПК лучше многих моделей ноутбуков. Ключевые характеристики камеры заключаются в том, что она предлагает изображение QHD (предположительно, как у монитора QHD с разрешением 2560 x 1440 пикселей). Утверждается, что она работает в режиме HDR и имеет поле зрения 93,8°. Пользователи могут наклонять камеру на угол до 10°, чтобы упростить проведение телеконференций.

Практичный аппарат для телеконференций также требует приличных микрофонов. Minisforum сообщает, что его MC560 оснащен микрофонами с двойным формированием луча на 180° для точного и четкого направленного захвата речи с функцией шумоподавления AI. Завершая этот аспект дизайна мини-ПК, встроенные двойные динамики означают, что это готовая система для телеконференций и WFH с минимальной настройкой.

Как мини-ПК, размером всего 105 x 70 x 150 мм, это устройство не займет много места на столе. Имейте в виду, что он использует один из APU AMD с более низким энергопотреблением, модель мощностью 15 Вт предназначенную для портативных устройств, но при этом имеет достойные характеристики, такие как тактовая частота от 2,3 ГГц до 4,2 ГГц в турборежиме, с 16 МБ кэш-памяти уровня 3. Для легкого 3D-ускорения в приложениях и играх APU объединяет графический процессор Radeon RX Vega 7 с 7 CU, работающими на частоте до 1,8 ГГц.

Вы можете установить до 64 ГБ памяти DDR4-3200, и также есть слот M.2 для PCIe 3.0 NVMe SSD. Беспроводное подключение обеспечивается встроенным Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.2.

Физические порты расположены на полосе, идущей от нижнего правого угла вдоль нижнего края, и состоят из: комбинированного аудиоразъема 3,5 мм, USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C (питание, данные, видео), вход DV 19 В, USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI и RJ45 Gigabit Ethernet.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Minisforum сообщает, что компании еще предстоит определиться с ценой и датой выпуска мини-ПК серии MC560 Mars.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#minisforum
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

MINISFORUM Elitemini TH60 и TH80 — компактные настольные ПК с процессорами Intel Tiger Lake-H
MINISFORUM представила мини-ПК NAG 6 Neptune на чипах Intel 12-го поколения с графикой AMD RX 6660M
MINISFORUM представила мощный мини-пк с Core i9-12900H и анонсировала модель с Radeon RX 6600M
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Могут ли у России окончится Герани – МI-6 отчиталась о новой поставке дронов-камикадзе из Ирана
9
Дешевый Core i3 12100f может достигать производительности Core i9 12900k в малопоточных приложениях
2
Почему флагманы NVIDIA не дешевеют – лучшие видеокарты для зажиточных геймеров со 100 000р в кармане
21
Олаф Шольц заинтересован в появлении в Германии новых предприятий по выпуску чипов
14
Майнинг подает признаки жизни — все больше видеокарт начинают вновь приносить прибыль
34
Европа собирается запретить продавать в Россию ноутбуки и жёсткие диски
231
Модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ поступили на вооружение в Красноярском крае
5
Илон Маск отказался оплачивать чартерные перелёты бывших руководителей Twitter
18
Илон Маск в очередной раз предрёк производителю электромобилей Lucid скорое банкротство
10
Отечественные аналоги средств личной гигиены и оружия могут заменить зарубежные товары
3
Компания Activision подала в суд на Калифорнию
+
Генсек НАТО выразил опасения о возможности прямого столкновения альянса с Россией
40
В российском сегменте интернета появился BlueFox - вирус, ворующий учетные данные
9
NASA потеряло связь со спутником ICON стоимостью $252 млн
3
Цена RTX 3070 в России дошла до 41 000 рублей
48
В колизее Elden Ring уже сформировалась "мета"
+
В России дефицит ксенона - спутники проекта Сфера с элетроракетными двигателями нечем заправлять
18
В сети появились игровые тесты Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX
25
GIGABYTE готовит к релизу Radeon RX 7900 XTX в исполнениях Aorus Elite и Gaming OC
37
Мыться и бриться станет дороже — власти вводят 35% налог на средства личной гигиены и другие
61

Популярные статьи

Танк "Армата" не нужен в зоне СВО и я объясню почему
126
Что такое СИБЗ, чем бронежилет отличается от плитника, или не все бронеплиты одинаково полезны
146
AMD может не выдержать конкуренции с NVIDIA и перестать выпускать видеокарты
55
Обзор Tecno Spark 9 Pro Sport Edition – недорогой смартфон с уникальным дизайном и Full HD+ экраном
+
В Швейцарии начинают запрещать электромобили для использования "в быту"
60
Asterigos: Curse of the Stars: краткий обзор
7
История создания клавиатуры Squidgeefish Rotary Keyboard
5
Зведные Войны: Андор - очередной провал или новая надежда франшизы
27
Мои впечатления от игры Alpha Protocol. Часть 1
+
Мои впечатления от игры Minecraft: Story Mode Season Two. Эпизод 5 - Выше и дальше
2

Сейчас обсуждают

Jean
00:00
Карта двухлетней давности с 8 Гб... надолго ли вам ее хватит? Если учесть что уже есть игры, которые в разрешении QHD кушают 10Гб+ видеопамяти.
Цена RTX 3070 в России дошла до 41 000 рублей
Дмитрий Юфа
23:59
Думаю, евро 250 - 300 дадут, она новая сейчас 400 с лишним стоит. Обидно, конечно, я её прошлым летом за 700 брал. Но я тогда и RX570 за 300 евро продал. Сложное было время ))
AMD может не выдержать конкуренции с NVIDIA и перестать выпускать видеокарты
Thero Layfer
23:57
ведь если пойдёт дождь и бумага намокнет.. нет, нет только в тепле и сухости..
Танк "Армата" не нужен в зоне СВО и я объясню почему
ахахаxа
23:55
у нас малый в нулевых,пьяный как-то спал в ящике-упаковке от аппаратуры.Говорит,о,да я уже и на работе и добираться через весь город ненадо с утра
Теперь работники Твиттера могут жить на работе из-за установленной стиральной машины и кроватей
Федор Двинятин
23:46
Да и правильно аффтор, зачем пользоваться дорогостоящим оружием! Отсюда вывод достаем камни, копья, катапульты, пращи, Луки со стрелами и идём завоёвывать весь мир....
Танк "Армата" не нужен в зоне СВО и я объясню почему
Егор Черкасов
23:45
Не пиши на собачьем языке, ниххуа не понятно
Могут ли у России окончится Герани – МI-6 отчиталась о новой поставке дронов-камикадзе из Ирана
deema35
23:39
Работники Твиттера хотели работать и жить в одном месте.
Теперь работники Твиттера могут жить на работе из-за установленной стиральной машины и кроватей
Яяяяяяяя Бббббб
23:38
и все же, я перешел в стан зеленых, не могу я покупать новые карты, потому мне нужна хотя бы не такая скотская поддержка как у амудэ, когда еще бодрые карты просто шлют нахер по причине ибо не+уй на с...
Цена RTX 3070 в России дошла до 41 000 рублей
Яяяяяяяя Бббббб
23:36
все равно, 290 уж помню от гиги, слишком горячая. Разожравшийся таити на том же тп это было лютое зло. Чем меня всегда пугали карты с хбм, это с их компоновкой все на одной подложке. Хотя ей по+ую да...
Цена RTX 3070 в России дошла до 41 000 рублей
Игорь Гурьянов
23:35
Ну сейчас время закупатся как раз, а не отбивать. Когда доходность аозрастет то и цена будет х5. Но к этому времени уже все куплено и принесет доходы котопые позволят карты покупать даже за иксовые це...
Майнинг подает признаки жизни — все больше видеокарт начинают вновь приносить прибыль
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем