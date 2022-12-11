Это полноценный ПК с поддержкой оперативной памяти DDR4 объемом до 64 ГБ, твердотельным накопителем M.2 PCIe 3.0 NVMe, QHD камерой и множеством вариантов подключения.

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Minisforum выпустила еще один мини-ПК, но этот отличается совершенно новым дизайном и становится основой серии Mars. С первого взгляда на Minisforum MC560 можно подумать, что это новый Smart Speaker для домов Amazon Alexa или Google Nest. Тем не менее, MC560 - это полноценный ПК с APU AMD Ryzen 5 5600U 6C/12T в основе, поддержкой оперативной памяти DDR4 объемом до 64 ГБ, твердотельным накопителем M.2 PCIe 3.0 NVMe и множеством вариантов подключения. ПК оснащен веб-камерой 2,5k QHD HDR на вершине миниатюрной башни и под решеткой имеет несколько стереодинамиков.

Камера на ПК лучше многих моделей ноутбуков. Ключевые характеристики камеры заключаются в том, что она предлагает изображение QHD (предположительно, как у монитора QHD с разрешением 2560 x 1440 пикселей). Утверждается, что она работает в режиме HDR и имеет поле зрения 93,8°. Пользователи могут наклонять камеру на угол до 10°, чтобы упростить проведение телеконференций.

Практичный аппарат для телеконференций также требует приличных микрофонов. Minisforum сообщает, что его MC560 оснащен микрофонами с двойным формированием луча на 180° для точного и четкого направленного захвата речи с функцией шумоподавления AI. Завершая этот аспект дизайна мини-ПК, встроенные двойные динамики означают, что это готовая система для телеконференций и WFH с минимальной настройкой.

Как мини-ПК, размером всего 105 x 70 x 150 мм, это устройство не займет много места на столе. Имейте в виду, что он использует один из APU AMD с более низким энергопотреблением, модель мощностью 15 Вт предназначенную для портативных устройств, но при этом имеет достойные характеристики, такие как тактовая частота от 2,3 ГГц до 4,2 ГГц в турборежиме, с 16 МБ кэш-памяти уровня 3. Для легкого 3D-ускорения в приложениях и играх APU объединяет графический процессор Radeon RX Vega 7 с 7 CU, работающими на частоте до 1,8 ГГц.

Вы можете установить до 64 ГБ памяти DDR4-3200, и также есть слот M.2 для PCIe 3.0 NVMe SSD. Беспроводное подключение обеспечивается встроенным Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.2.

Физические порты расположены на полосе, идущей от нижнего правого угла вдоль нижнего края, и состоят из: комбинированного аудиоразъема 3,5 мм, USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C (питание, данные, видео), вход DV 19 В, USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI и RJ45 Gigabit Ethernet.

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Minisforum сообщает, что компании еще предстоит определиться с ценой и датой выпуска мини-ПК серии MC560 Mars.