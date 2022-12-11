Карта поставляется с дополнительным восьмиконтактным разъемом питания PCIe, что дает ей в общем три разъема.

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Осталось всего несколько дней до запуска 13 декабря графических процессоров Radeon следующего поколения от AMD на базе архитектуры RDNA 3. Первыми будут Radeon RX 7900 XTX и одноименная, но немного более медленная Radeon RX 7900 XT. Когда AMD объявила об этом, она оценила более быструю карту для игровой частоты 2,3 ГГц и тактовой частоты Boost 2,5 ГГц. Это далеко от 3 ГГц, для которых, по-видимому, был разработан графический процессор, но партнерские карты приближаются к этому значению.

В качестве примера предлагаем Gigabyte Aorus Radeon RX 7900 XTX Elite 24G. Страницы продуктов для новых видеокарт Gigabyte уже открыты, и эта топовая модель имеет частоту 2,51 ГГц, что на 200 МГц больше, чем у эталонного дизайна AMD. Между тем, Gigabyte специфицирует карту для тактовой частоты Boost 2,68 ГГц, что является серьезным шагом к заветному числу 3 ГГц.

Чтобы помочь с этими более высокими тактовыми частотами, карта поставляется с дополнительным восьмиконтактным разъемом питания PCIe, что дает ей в общем три разъема. Естественно, мы можем ожидать, что энергопотребление и тепловыделение этой карты будут намного выше, чем у эталонного дизайна AMD, хотя Gigabyte отказывается указывать целевое энергопотребление в спецификации. Однако компания рекомендует блок питания мощностью 850 Вт.

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Для справки, референсные карты AMD Radeon RX 7900 XTX рассчитаны на TDP 355 Вт и имеют только пару 8-контактных разъемов питания. Компания рекомендует 800-ваттный блок питания, что на самом деле не сильно отличается от рекомендации Gigabyte, учитывая, что большинство поставщиков предпочитают "x50"-ваттную кратность мощности в своих линейках блоков питания.