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Google обновил адресную строку Chrome 3 новыми способностями
На адресной строке появился доступ к трем новым ярлыкам поиска: @Tabs, @BookMarks и @History
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Все веб -браузеры выглядят по сути одинаково в наши дни, но это не всегда так. У браузеров были отдельные поисковые и адресные полосы, пока Google не установил новый стандарт,  объединив их в Chrome. Адресная строка в Chrome, иногда называемая "Omnibox", продолжает становиться умнее за эти годы, а последнее изменение добавляет три новых способа поиска вашей веб -активности.

Нажмите на адресную строку, и у вас будет доступ к трем новым ярлыкам поиска: @Tabs, @BookMarks и @History. Они работают как пользовательский инструмент поисковой системы Chrome - просто введите ярлык и нажмите пробел, чтобы ввести ваш запрос. Вы также можете просто ввести "@" и нажать на предложенные кнопки ярлыков, которые появляются в качестве предложений. Объедините это с клавиатурным сокращением Alt+D, чтобы выделить адресную панель, и вам даже не нужно снимать руки с клавиатуры, чтобы копаться в ваших вкладках, закладках или истории.

После выбора ярлыка просто начните печатать. Chrome будет предлагать контент при печати. Например, вы можете использовать @Tabs, чтобы найти страницу которую потеряли. Если не хотите нажимать на меню, чтобы проверить свою историю, просто введите @history и первые несколько букв заголовка страницы, чтобы увидеть, как она появляется на ваших глазах. И то же самое касается всех тех страниц, которые вы добавили в закладки.

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Важно отметить, что вам не нужно открывать новую вкладку, чтобы использовать эти ярлыки поиска. Google не упоминает какую-либо минимальную версию Chrome для этой функции - она появилась для нас сразу в текущей стабильной версии (108). Имейте в виду, что этот трюк работает только на настольных версиях Chrome. В мобильном приложении не хватает этих новых ярлыков, как и возможности создания пользовательских поисковых систем.

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