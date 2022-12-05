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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
AMD готовит процессоры Ryzen 7000X3D 3D V-Cache с 16, 12 и 8 ядрами
и эти чипы появятся уже 23 января
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Еще в сентябре AMD выпустила процессоры Ryzen 7000-й серии на базе Zen 4 для настольных ПК. У них отличная однопоточная производительность (отчасти благодаря их высоким тактовым частотам), а это означает, что отличная игровая производительность хорошо конкурирует с процессорами Intel 12-го и 13-го поколений.

Однако в тестах одна странная система снова и снова появлялась в верхней части диаграмм: Ryzen 7 5800X3D предыдущего поколения. Многие люди увидели эти тесты, и недовольные высокой ценой платформы новых процессоров AMD купили 5800X3D. В результате эти процессоры сейчас практически недоступны в розничной продаже.

Конечно, Ryzen 7 5800X3D не очень быстр в каждой игре из-за ядра процессора Zen 3 предыдущего поколения и относительно скромной тактовой частоты. Лучшим решением будет процессор Zen 4 с 3D V-кэшем. Корейский сайт оборудования QuasarZone поделился инсайдерской информацией о новых процессорах.

QuasarZone сообщает, что появятся три модели процессоров Zen 4 X3D: восьмиядерный, двенадцатиядерный и шестнадцатиядерный. Процессоры с большим количеством ядер, скорее всего будут известны как 7900X3D и 7950X3D.

Ryzen 7 5800X3D должен был немного снизить тактовую частоту (по сравнению с исходным вариантом), чтобы оставаться стабильным, но источники сообщают, что процессоры Zen 4 будут работать со стандартной тактовой частотой. Это хорошая новость для тех, кто хочет получить отличную игровую производительность без ущерба для вычислительной мощности процессора, что более важно для таких задач, как кодирование мультимедиа.

@harukaze5719 перевел некоторую информацию с QuasarZone, которую сайт пометил как домыслы. Изображение выше представляет собой среднее значение пяти игр, протестированных на соответствующих процессорах, хотя следует отметить, что Ryzen 7 5800X привязан к частоте 4,4 ГГц. Это сделано для того, чтобы изолировать влияние 3D V-Cache на производительность 5800X3D.

Затем взяв эти цифры QuasarZone применил их к производительности 7950X, чтобы увидеть теоретическую производительность Ryzen 9 7950X3D. Предполагая, что 7950X3D демонстрирует тот же рост, что и 5800X3D, похоже, что он полностью превзойдет Core i9-13900K в игровой производительности, но мы не полностью уверены в этих результатах.

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Это связано с тем, что одним из самых больших преимуществ дополнительного кэша является повышение эффективной пропускной способности памяти. При доступе к памяти, попадающей в кэш-память L3 объемом 96 МБ процессора Ryzen 7 5800X3D, производительность значительно повышается, и это помогает обойти некоторые недостатки производительности памяти семейства Ryzen. Тем не менее, Ryzen 9 7950X был протестирован с очень быстрой памятью DDR5-6000, и мы не уверены, будет ли в этом случае влияние 3D V-Cache столь же значительным.

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#ryzen 7000x3d
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