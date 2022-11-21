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Японский мэшап Honda и Sony, появившийся в начале этого года, нацелен на рынок электромобилей. Одна из идей, появившихся в результате этого совместного предприятия связана с развлечениями, которые являются областью компетенции Sony.
Изуми Каванаши из Sony, создатель печально известного робота-собаки Aibo, а также PlayStation 3, отмечает, что включение платформы PlayStation 5 в электромобили партнерства является коммерчески осуществимым и технически возможным. Sony также решила предоставить свои ноу-хау и медиаконтент для электромобилей Honda, поскольку они станут доступны в 2025 году. Партнерство надеется объединить производственные активы Honda и контент Sony, чтобы опередить информационно-развлекательные/игровые планы Tesla.
Надо сказать, что в конце прошлого года Tesla выпустила неоднозначное обновление программного обеспечения OTA, которое дало возможность водителям (технически пассажирам) играть в такие игры, как Sky Force Reloaded, на сенсорном экране во время вождения. Honda-Sony осознает такие опасности даже при нынешнем продвинутом состоянии возможностей автономного вождения. В интервью Financial Times Каванаши намекнул, что технология автономного вождения еще нуждается в улучшении.
Сотрудничество между производителями автомобилей и развлекательными брендами не ново. Ранее оно представляло собой обновления звуковой системы или головного устройства, такие как Bose, Kenwood или B&O. Сегодня, когда Tesla, по-видимому, лидирует в информационно-развлекательных войнах в салоне автомобиля, остальная часть индустрии электромобилей привлекла такие компании, как Google или Apple, для разработки конкурирующих информационно-развлекательных систем.