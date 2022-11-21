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Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 были выпущены недавно и привнесли ряд новых функций. Однако поклонники франшизы не согласны с последними событиями. Оказалось, что Warzone 2.0, которая должна быть бесплатной, заблокирована требованием купить Modern Warfare 2. К счастью, оказалось, что это просто проблема с пользовательским интерфейсом из-за хаоса, который представляет собой программа запуска Modern Warfare.
Как и в случае с предыдущими играми, доступ к Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 осуществляется через одну и ту же программу запуска. Чтобы перейти в Warzone, достаточно прокрутить две страницы вниз, перейти к кнопке Warzone 2 Battle Royale, выбрать один из пяти режимов игры или принять приглашение на вечеринку и нажать кнопку запуска. Однако описание этого звучит запутанно, потому что процесс мог бы быть лучше. В этом и проблема.
На Reddit игроки Call of Duty: Warzone были разочарованы, обнаружив, что после некоторых матчей Warzone им было предложено предупреждение: "Купите Modern Warfare II, чтобы получить доступ ко всему". Будьте уверены, Warzone по-прежнему бесплатна, и это была лишь временной, но раздражающей ошибкой. Похоже, что эта проблема возникла из-за "исправления" социального меню в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0.