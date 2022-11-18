Этот тест основан на видеоредакторе Adobe Premier.

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Новый ноутбук Samsung с мобильным графическим процессором NVIDIA RTX 40 был обнаружен в базе данных онлайн-тестов Puget Systems.

Есть два результата PugetBench, над которыми стоит подумать. Тем не менее, они оба являются эталонными прогонами в тестах PugetBench для Premiere Pro. Этот тест основан на видеоредакторе Adobe Premier. К счастью, наряду с общей оценкой, тест дает оценку графического процессора, поскольку они полезны для повышения производительности при редактировании видео. Хотя мы рады видеть первые результаты тестов мобильного графического процессора RTX 4050, имейте в виду, что оценка может иметь небольшую корреляцию или не иметь никакой связи с производительностью этого графического процессора в компьютерных играх.

В двух тестах система с ускорителем RTX 4050 набрала 57,4 и 51,3 балла за GPU. Мы не знаем, почему существует такая значительная разница, поскольку все заявленные системные характеристики ноутбука Samsung 960XFH не изменились. Возможно было применено обновление драйвера, и технический специалист проверял влияние на производительность.

Если мы усредним два результата теста по GPU, мы получим число примерно 54. Для сравнения, давайте посмотрим, какие балы набрали другие современные системы ноутбуков и настольные ПК:

Lenovo 82TK with Core i7-12650H and RTX 3050 Laptop GPU: GPU score 43.4

MSI Stealth GS66 with Core i7-12700H and RTX 3070 Ti Laptop GPU: GPU score 46

MSI Raider GE66 with Core i9-12900HK and RTX 3080 Laptop GPU: GPU score 70

PC Specialist desktop system with Core i9-13900K and RTX 4090 GPU: GPU score 135.9

Что касается ускорения редактирования видео, неизданный обновленный ноутбук Samsung Galaxy Book, по-видимому, предлагает хорошую производительность по сравнению с серией RTX 30, если обнаруженные результаты являются подлинными и репрезентативными.

До сих пор мы говорили о графическом процессоре ноутбука, но похоже он также может похвастаться необъявленным процессором Intel Core i7-13700H. Ожидается, что этот мобильный процессор Raptor Lake будет мощностью 45 Вт с конфигурацией 14C / 20T.

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С приближением нового года можно с уверенностью предположить, что подобные ноутбуки готовятся к показу на выставке CES 2023 в январе. Эти машины должны стать достоянием общественности после того, как NVIDIA и Intel закончат свои основные презентации, посвященные мобильным процессорам новейшего поколения.