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Компания AMD напрямую сравнивает свои будущие Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX (оба на базе графического процессора Navi 31) с GeForce RTX 4080 по ряду характеристик. Откровенно говоря, некоторые из этих прямых числовых сравнений не имеют особого смысла.
Например, вы не можете напрямую сравнивать вычислительные блоки RDNA 3 с модулями шейдеров Ada, а ширина шины памяти графического процессора является лишь частью уравнения, когда речь идет о производительности памяти, даже если мы говорим просто о пропускной способности. Сравнение FLOP шейдеров также кажется глупым, поскольку эти графические процессоры не будут запускать вычислительные приложения.
Тем не менее, объем памяти, версия DisplayPort и (что наиболее важно) сравнение цен действительны. На бумаге похоже, что грядущие карты Radeon от AMD будут, по крайней мере, достойными конкурентами GeForce RTX 4080. Если это так, то стоимость видеокарты NVIDIA будет завышенной.
AMD также поделилась этим слайдом, на котором проводится то же сравнение, за исключением мощности платы, а не цены. Здесь интересно не сравнение с GeForce RTX 4080, а первый официальный список тактовых частот будущих графических процессоров AMD. Версия "XTX" всего на 100 МГц быстрее, чем "XT" с точки зрения максимального частоты, но стандартная частота значительно выше, вероятно, из-за дополнительных 55 Вт бюджета мощности.
Эти цифры довольно низкие, особенно в свете более 2,8 ГГц у RTX 4080. AMD неоднократно заявляла, что графический процессор Navi 31 был "разработан для 3 ГГц", поэтому вполне возможно, что мы увидим партнерские карты (или возможно будущую модель "7950") с гораздо более высокими тактовыми частотами. Возможно, Navi 31 с тактовой частотой 3 ГГц может даже составить достойную конкуренцию GeForce RTX 4090.