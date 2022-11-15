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FakeCatcher - инструмент обнаружения дипфейков от Intel c эффективностью 96 %
Команда Intel Labs поддерживает FakeCatcher на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения с поддержкой до 72 одновременных потоков обнаружения и работает через веб-интерфейс
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Intel разработала инструмент обнаружения дипфейков под названием FakeCatcher, который, как утверждается, эффективен на 96 %  для выявления измененных видео. Что еще более важно, Intel заявляет, что FakeCatcher может работать в режиме реального времени, а результаты сообщаются в течение миллисекунд.

Видео Deepfake создаются с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, которые могут в цифровом виде заменять лицо одного человека на лицо другого или даже имитировать его голос. Они могут быть забавной новинкой для мемов, но быстро становятся проблемой целостности информации.

"Видео дипфейков сейчас повсюду. Вы вероятно уже видели их; видео знаменитостей, делающих или говорящих то, чего они на самом деле никогда не делали", - говорит Илке Демир, старший научный сотрудник Intel Labs. Создатели "Южного парка" Трей Паркер и Мэтт Стоун довели эту идею до крайности в своем шоу "Дерзкое правосудие".

Дипфейки - это не только забота о распространении дезинформации - виновная сторона, пойманная на месте преступления, может так же легко заявить, что отснятый материал является дипфейком, чтобы посеять сомнения в своей виновности. В любом случае, важно иметь объективные системы, которые могут отделить факты от вымысла. Adobe активно разрабатывает собственные методы обнаружения дипфейков, но полагается на обнаружение манипуляций непосредственно внутри кадра.

У Intel другой подход. Вместо того, чтобы сканировать "признаки недостоверности", его подход больше похож на детектор кровотока. Когда кровь течет по нашим телам, наши вены очень тонко меняют цвет. Человеческий глаз не особенно хорошо замечает эти изменения, но они улавливаются на видео. Этот процесс называется фотоплетизмографией или ФПГ.

FakeCatcher отслеживает эти тонкие сигналы ФПГ в видеоматериалах и преобразует их в пространственно-временные карты. То есть он следит за тем, где происходят изменения и как они меняются с течением времени. Затем механизм искусственного интеллекта Intel может сравнить эти карты со своей базой данных и мгновенно отметить, если что-то не так.

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Команда Intel Labs поддерживает FakeCatcher на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения с поддержкой до 72 одновременных потоков обнаружения и работает через веб-интерфейс. Модели искусственного интеллекта для обнаружения лиц и ориентиров построены на OpenVino, в то время как части компьютерного зрения используют Intel Integrated Performance Primitives и OpenCV с выводом на основе AVX-512 и Intel Deep Learning Boost.

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#intel #дипфейк
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