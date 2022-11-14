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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Камера Samsung Galaxy S23 Ultra превосходит S22 Ultra и Google Pixel 7 Pro
По сообщению известного блогера в китайской социальной сети Weibo.
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Ожидается, что Samsung Galaxy S23 будет запущен не раньше февраля 2023 года, но это не помешало популярному инсайдеру Ice Universe опубликовать несколько тизерных изображений. Последние образцы изображений представляет собой сравнение S23 Ultra с S23 Ultra и Pixel 7 Pro. Автор поделился тремя увеличенными фото тыквы и спросил своих читателей, какое изображение они предпочитают. В конце концов стало известно, что лучшее фото было снято с помощью S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung S22 Ultra

Google Pixel 7 Pro

Судя только по этим изображениям, можно ожидать, что новый S23 Ultra будет работать лучше, чем его предшественник. Фото, которое отличается меньшей выразительностью, принадлежит Pixel 7 Pro. Учитывая, что последний Pixel считается обладателем одной из лучших доступных систем камер (уступая Huawei Mate 50 Pro в DXOMark), для некоторых это может стать неожиданностью.

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Сообщается, что S23 Ultra имеет основной объектив на 200 МП с немного большей апертурой (по сравнению со 108 МП камерой на S22 Ultra). Если вы оцениваете образцы фото по качеству, помня о сжатии изображений Weibo, а также не зная, какой кроп-фактор был применен к образцам (мы предполагаем 1: 1) или какой фоторежим использовался (например, Samsung и Google имеют существенно отличающиеся алгоритмы портретного режима), самая красивая тыква получилась у S23 Ultra. Детали граней более четкие, в то время как Pixel 7 Pro выглядит как нечто, снятое с включенным режимом бьютификации. Однако на фото S23 больше шума, особенно на фоновой стене, но это восприятие может быть связано с тенденцией Google усиливать тени и экспозицию.

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#google pixel 7 pro #samsung galaxy s23 ultra #samsung s22 ultra
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