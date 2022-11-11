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GeForce RTX 4070 Ti должна появится 5 января 2023 года
Для экономии на коробках RTX 4080 12 ГБ переклеят название видеокарты.
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Первоначально NVIDIA анонсировала три видеокарты для своей серии GeForce RTX 40: RTX 4090, которая уже доступна в течение нескольких недель (рекомендованная розничная цена 1599 долларов); RTX 4080 16 ГБ, которая должна быть запущена менее чем через неделю (рекомендованная розничная цена 1199 долларов); и RTX 4080 12 ГБ, которая также должна была выйти в конце этого месяца (рекомендованная производителем розничная цена 899 долларов).

Тем не менее, NVIDIA вызвала споры о выпуске RTX 4080 12 ГБ, поскольку она была признана "неправильно названной". Дело в том, что меньшая RTX 4080 слишком сильно отставала от своего старшего брата.

После известия о снятии с производства энтузиасты быстро начали теоретизировать, что будет со старыми продуктами RTX 4080 12 ГБ. NVIDIA так поздно прекратила запуск, что партнеры-производители уже вложили ресурсы в брендинг, упаковку и так далее. Большинство думало, что для минимальных разногласий с партнерами ничего не изменится в отношении невыпущенных спецификаций RTX 4080 12 ГБ, и продукт будет просто переименован в RTX 4070.

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Несколько часов назад пользователь Twitter @Zed_Wang поделился датой запуска GeForce RTX 4070 Ti. Интересно, что он также показал обложку упаковки, которую вы можете увидеть выше. Изображение хорошо детализировано, но в нем не упоминаются фактические характеристики графического процессора, памяти и других ключевых данных конфигурации. Это повышает вероятность того, что на старых коробках RTX 4080 12 ГБ переклеят название видеокарты, а остальная часть упаковки может остаться как есть, включая список спецификаций. Это решение может быть не эстетичным, но менее расточительным, чем некоторые другие варианты.

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#geforce rtx 4070 ti
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