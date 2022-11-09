Новые накопители предназначены для серверных приложений и будут поставляться в решениях форм-фактора E1.L, E3.S и U.2.

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На мероприятии Tech Field Day 2022 была представлена дорожная карта Solidigm, в которой подчеркиваются решения емкостью 30,72 ТБ и 61,44 ТБ, которые появятся в ближайшем будущем. В обоих накопителях будут использоваться микросхемы флэш-памяти NAND со 192 слоями четырехуровневых ячеек (QLC) четвертого поколения. Но ни один из этих дисков не окажется на вашем игровом ПК.

Они предназначены для серверных приложений и будут поставляться в решениях форм-фактора E1.L, E3.S и U.2. Но не расстраивайтесь, если вас интересуют только домашние твердотельные накопители - решения для центров обработки данных со временем постепенно проникают в потребительское пространство. Тем не менее, мы можем только представить, сколько будет стоить SSD на 30 ТБ или 61 ТБ.

В качестве грубого способа оценки мы выбрали самый большой твердотельный накопитель, который вы можете купить прямо сейчас. Это модель TeamGroup QX 15 ТБ, которая продается на Amazon за 2880 долларов. Отталкиваясь от этого, твердотельный накопитель на 30 ТБ будет стоить около 5800 долларов, а модель на 60 ТБ - от 11 500 долларов.

Емкость и цены не всегда масштабируются так точно. Однако твердотельные накопители большой емкости вряд ли станут доступными в ближайшем будущем, независимо от того, на какой сегмент рынка они нацелены.

В любом случае, Solidigm продвигает более высокие емкости в своих семействах Value Endurance и Essential Endurance SSD. SSD объемом 61,44 ТБ будет входить в семейство Value Endurance и иметь рейтинг выносливости 65 PBW. Solidigm также отмечает, что емкость ее перспективных накопителей больше, чем у крупнейших жестких дисков Western Digital для центров обработки данных (26 ТБ для многослойных дисков, 22 ТБ для обычных).

Что касается производительности, на одном из слайдов Solidigm компания заявляет, что ее QLC 4-го поколения в 6 раз быстрее, чем конкурирующее решение QLC (хотя имя ни одного из них не было названо) для произвольной записи 4K, и на 24% быстрее, чем TLC. Что касается задержки, Solidigm утверждает, что ее QLC на 84% лучше, чем у конкурентов, и на 20% лучше, чем у TLC.

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