Вы сможете играть за пугающую злодейку Векну.

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Эксклюзивный сериал Netflix "Очень странные дела" стал одним из самых больших хитов потокового сервиса с момента его дебюта в июле 2016 года. Сериал только что закончил свой четвертый сезон и готовится выпустить пятый и последний сезон в следующем году. Теперь Netflix подтвердил, что инди-студия Tender Claws находится в процессе создания игры Stranger Things VR.

Stranger Things VR - это игра в жанре хоррор, которая позволит вам погрузиться в темный и коварный мир, опираясь на основные сюжетные повороты четвертого сезона. В дальнейшем игра позволит вам играть за пугающего антагониста четвертого сезона, Векну.

Некоторым фанатам сериала будет трудно представить себе причинение вреда кому-либо из главных героев, которых они полюбили. Однако было бы интересно увидеть мир глазами злодея.

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