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В октябре мобильное подразделение Samsung провело встречу с поставщиками комплектующих для разработки стратегии. По сообщению TheElec на этих встречах много времени было потрачено на обсуждение стратегии Samsung в отношении складных смартфонов и как она может измениться в ближайшие несколько лет. В частности считается, что совокупный годовой темп роста на рынке складных устройств к 2025 году составит 80%. Однако также прогнозируется, что к этому моменту на этом рынке будет представлено несколько компаний.
Samsung считает, что к 2024 году Apple выйдет на рынок складных устройств с ноутбуками и планшетами, прежде чем представить телефон. Это также совпадает с некоторыми слухами о складном iPad, которые мы слышали ранее. Однако из-за этой задержки южнокорейский технический гигант также сообщил, что пользователи iPhone-миллениалы в Южной Корее переходят на складные устройства Samsung в три-четыре раза чаще, чем раньше, поэтому Apple может наверстать упущенное, чтобы двигаться вперед.