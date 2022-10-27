Если вам нужен экран большего размера для вашего смартфона, NexPad поможет вам и в этом.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

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Nex Computer объявляет о выпуске своего NexPad, портативного монитора, который можно прикрепить к верхней части экрана ноутбука в качестве дополнительного монитора. Если вам нужен экран большего размера для вашего смартфона, NexPad поможет вам и в этом.

С ростом числа людей, работающих дома, и увеличением количества создателей контента потребность в более чем одном экране для многих стала почти данностью. В типичных настройках мониторы выровнены бок о бок, из-за чего пользователю приходится постоянно смотреть влево и/или вправо. Наличие монитора, который можно установить над экраном ноутбука, избавит вашу шею от напряжения, а также сэкономит ценное пространство на рабочем столе. И Nex Computer придумал решение для этого.

Монитор NexPad крепится к задней части ноутбука с помощью магнитов, что позволяет разместить его поверх экрана ноутбука. Экран заключен в алюминиевый корпус с 12-дюймовым сенсорным дисплеем Full HD IPS с узкими рамками. Он также поставляется с подставкой, которая позволяет использовать портативный экран для широкого спектра вариантов использования и сценариев.

Еще одно применение NexPad - увеличение экрана вашего смартфона. Для этого телефон крепится с помощью магнитов и подключается кабелем USB-C к 12-дюймовому экрану.

NexPad поможет вам, независимо от того, используете ли вы MacBook или ноутбук с USB-C. Когда вы не используете входящий в комплект кабель USB-C, его можно спрятать для безопасного хранения в специальном гнезде на задней стороне подставки.

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"Мы запускаем NexPad, чтобы современные профессионалы могли работать более продуктивно на все более мобильном рабочем месте", - прокомментировал Эмре Космаз, генеральный директор и основатель Nex Computer.