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Google только что выпустил новые Pixel 7 и Pixel 7 Pro, но уже ходят слухи о том, что нас ждет в следующем смартфоне Google. Согласно новому отчету, Google тестирует устройство с такими же размерами, как у Pixel 7 Pro, но с улучшенным ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев.
Утечка информации включает в себя параметры дисплея для необъявленного телефона. Он имеет размеры 151 мм в высоту и 71 мм в ширину с разрешением 3120 x 1440 пикселей. Обе эти величины точно соответствуют Pixel 7 Pro. Расположение выреза для селфи-камеры такое же, как у текущего флагманского телефона Android от Google. Корпус телефона вокруг этого экрана может быть другим, но это явный признак того, что Google будет придерживаться приблизительно тех же размеров устройства.
В просочившейся информации упоминается, что сканер отпечатков пальцев под дисплеем прототипа принадлежит Qualcomm. Текущий сканер отпечатков пальцев производится Goodix, как и датчики, используемые в семействе Pixel 6. Это оптические сканеры, которые освещают небольшую часть экрана, позволяя датчику "видеть" ваш отпечаток пальца. Переход на Qualcomm будет означать переход на ультразвуковой датчик, который Samsung использовал в своих флагманских телефонах на протяжении нескольких поколений.
Ультразвуковым датчикам отпечатков пальцев не нужно увеличивать яркость экрана, что делает их менее раздражающими при использовании в темных помещениях. Они также, как правило, быстрее и точнее, чем менее дорогие оптические датчики, которые мы видели в большинстве других смартфонов.