Хакеры идентифицируют себя как антирежимные хактивисты, действующие под названием "Black Reward".

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На выходных группа иранских хакеров украла множество файлов из агентства ядерных технологий. Однако вместо того, чтобы состоять в поддерживаемой государством хакерской группе, рассматриваемые хакеры идентифицируют себя как антирежимные хактивисты, действующие под названием "Black Reward". Группа утверждает, что украла не менее 50 ГБ файлов у Иранской компании по производству и развитию ядерной энергии (NPPD), дочерней компании Организации по атомной энергии Ирана (AEOI).

Эта утечка данных затронула почтовый сервер компании NPPD, поскольку Black Reward утверждает, что получила доступ к 324 почтовым ящикам и удалила более 100 000 сообщений электронной почты. Вскоре после объявления об утечке данных группа хактивистов публично поделилась полной коллекцией украденных электронных писем объемом 50 ГБ в Telegram, но предостерегла от загрузки и просмотра файлов без принятия мер предосторожности. По данным Black Reward, в электронной почте много спама и фишинговых сообщений с вредоносными вложениями.

Через два дня после публикации исходного дампа данных группа хактивистов поделилась усеченной версией базы данных, из которой удалена большая часть спама и фишинговых сообщений. При подготовке этой второй версии украденных файлов хакеры обнаружили видеозапись на которой видно, что находится внутри иранского ядерного объекта. Black Reward также утверждает, что обнаружила частные переписки с МАГАТЭ, контракты и соглашения с отечественными и зарубежными партнерами, строительные, логистические и стратегические планы, информацию и документацию касающуюся иранской атомной электростанции в Бушере, а также паспорта и визы, принадлежащие иранским и российским специалистам, работающим на электростанции.

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Организация по атомной энергии Ирана опубликовала ответ на утечку данных, отвергнув мнение о том, что какие-либо ценные данные были украдены. Вместо этого организация изображает инцидент как не более чем рекламный ход, призванный привлечь внимание и разжечь негативные повествования в СМИ.