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Процессоры AMD Ryzen 7000 на базе Zen 4 быстры. Однако эта скорость имеет свою цену, как с точки зрения потребляемой мощности, так и с точки зрения денежной стоимости. Мы все хотели бы, чтобы новые процессоры Zen 4 были бы немного дешевле и потребляли меньше энергии.
Эта новость пришла от одного из Твиттер блогеров @momomo_us. Загадочный твит гласит: "7700 8 65". Скорее всего, это номер модели, количество ядер и номинальный TDP: Ryzen 7 7700 с 8 ядрами и мощностью 65 Вт. Это значение 65 Вт соответствует фактическому пределу мощности 88 Вт в режиме turbo boosting.
8-ядерный процессор Zen 4 с более низким пределом мощности почти наверняка будет работать с более низкими тактовыми частотами, чем Ryzen 7 7700X. Мы уже видели, как профили пониженного напряжения и экономичного режима могут резко снизить энергопотребление процессоров Zen 4 без особого влияния на производительность.
Конечно, это не самый интересный будущий процессор AMD. Сама AMD уже подтвердила, что процессоры Zen 4 для ПК будут оснащены 3D V-Cache. 3D V-Cache является преимуществом для рабочих нагрузок чувствительных к памяти, включая множество игр.