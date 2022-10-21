Но геймеры PS5 и Xbox получают только 30 кадров в секунду.

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ПК-геймерам, которые с нетерпением ждут возможности поиграть в Gotham Knights, понадобится довольно мощный ПК, если они надеются получить 60 кадров в секунду при разрешении выше 1080p. Но они не должны сильно расстраиваться, так как на Xbox и PlayStation игроки будут ограничены 30 кадрами в секунду при любом разрешении.

Gotham Knights перенесет игроков в мир где Бэтмен мертв, а судьба Готэм-сити была оставлена на усмотрение Бэтгёрл, Найтвинга, Красного Колпака и Робина. Ролевая игра с открытым миром была в списке желаний многих геймеров с момента ее анонса. Однако, если вы с нетерпением ждете премьеры игры 21 октября, вы можете быть немного разочарованы частотой кадров, которую вы получите.

На странице Gotham Knight в Steam размещены минимальные требования к ПК: i7-10700K (3,8 ГГц) или AMD Ryzen 5 5600X (3,7 ГГц), 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon 5700 XT.

Warner Bros. не предоставила никакой информации о том, какие настройки потребуются геймерам для игры в разрешении выше 1080p. Тем не менее IGN сообщает, что исходя из спецификаций, указанных для 1080p, вам понадобится как минимум карта NVIDIA 30-й серии или эквивалентная карта AMD для 1440p и выше.

Когда дело доходит до геймеров на консолях, исполнительный продюсер Gotham Knights Флер Марти заявила: "В нашем детально проработанном открытом мире не так просто снизить разрешение и получить более высокий FPS". Марти добавила: "По этой причине в нашей игре нет переключателя "производительность/качество", и на консолях она будет работать со скоростью 30 кадров в секунду".

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