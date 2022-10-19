Не смотря на неудачи Google и Amazon в этой сфере.

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

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Google недавно объявил, что прекращает предлагать свой облачный игровой сервис Stadia, поскольку он не смог завоевать значительную популярность среди геймеров. Amazon также боролась с выходом на рынок облачных игр с помощью Luna. Однако это похоже, не беспокоит Netflix, поскольку компания планирует продолжить работу над сервисами облачных игр. Вице-президент Netflix по играм Майк Верду объявил о намерениях компании на TechCrunch Disrupt.

Верду объяснил на сцене TechCrunch Disrupt: "Это совершенно другая бизнес-модель. Есть надежда, что со временем это станет очень естественным способом играть в игры, где бы вы ни находились".

Похоже, что сервис облачных игр непросто освоить. У Microsoft было преимущество предлагать свой потоковый сервис в рамках подписки Game Pass Ultimate. Но другим компаниям было трудно предложить автономный вариант. Во время своей презентации Верду сказал, что, по его мнению, провал Google Stadia больше связан с бизнес-моделью Google, чем с облачными играми в целом.

"Stadia имела технический успех, - заметил Верду. Он продолжил "Было весело играть в игры на Stadia. Конечно, у сервиса были некоторые проблемы с бизнес-моделью".

От Верду не было пояснений относительно того, какие особенности будет иметь новая услуга от Netflix, например проприетарный контроллер, который предлагают Google и Amazon. Однако он сообщил, что Netflix открывает вторую внутреннюю студию. Всего у компании пять студий, включая три приобретенные студии Boss Fight Entertainment, Next Games и Night School Studio.

Новую студию возглавит бывший исполнительный продюсер Blizzard Overwatch Чакко Сонни. Верду сказал о Сонни: "Он мог бы делать что угодно, но он решил прийти к нам. Такие люди не приходят в вашу организацию, чтобы создать новый большой прорыв в играх, если у них нет ощущения, что мы действительно этим занимаемся в долгосрочной перспективе и по правильным причинам".





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