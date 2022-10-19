Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Netflix продолжит работу над сервисами облачных игр
Не смотря на неудачи Google и Amazon в этой сфере.
рекомендации
Слив топовой 3080 за копейки, смотри
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3060 Gigabyte за 30 с началом
4090 в XPERT.RU дешево, надо брать
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

реклама

Google недавно объявил, что прекращает предлагать свой облачный игровой сервис Stadia, поскольку он не смог завоевать значительную популярность среди геймеров. Amazon также боролась с выходом на рынок облачных игр с помощью Luna. Однако это похоже, не беспокоит Netflix, поскольку компания планирует продолжить работу над сервисами облачных игр. Вице-президент Netflix по играм Майк Верду объявил о намерениях компании на TechCrunch Disrupt.

Верду объяснил на сцене TechCrunch Disrupt: "Это совершенно другая бизнес-модель. Есть надежда, что со временем это станет очень естественным способом играть в игры, где бы вы ни находились".

Похоже, что сервис облачных игр непросто освоить. У Microsoft было преимущество предлагать свой потоковый сервис в рамках подписки Game Pass Ultimate. Но другим компаниям было трудно предложить автономный вариант. Во время своей презентации Верду сказал, что, по его мнению, провал Google Stadia больше связан с бизнес-моделью Google, чем с облачными играми в целом.

"Stadia имела технический успех, - заметил Верду. Он продолжил "Было весело играть в игры на Stadia. Конечно, у сервиса были некоторые проблемы с бизнес-моделью".

От Верду не было пояснений относительно того, какие особенности  будет иметь новая услуга от Netflix, например проприетарный контроллер, который предлагают Google и Amazon. Однако он сообщил, что Netflix открывает вторую внутреннюю студию. Всего у компании пять студий, включая три приобретенные студии Boss Fight Entertainment, Next Games и Night School Studio.

Новую студию возглавит бывший исполнительный продюсер Blizzard Overwatch Чакко Сонни. Верду сказал о Сонни: "Он мог бы делать что угодно, но он решил прийти к нам. Такие люди не приходят в вашу организацию, чтобы создать новый большой прорыв в играх, если у них нет ощущения, что мы действительно этим занимаемся в долгосрочной перспективе и по правильным причинам".


рекомендации
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 за 60 с началом тр в Регарде
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#netflix #сервис облачных игр
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Netflix выпустит аниме-сериал по вселенной игр Onimusha от Capcom
В новом трейлере Netflix показали Фреда Армисена в роли дяди Фестера
Европа хочет привлечь Youtube и Netflix к модернизации сетевой инфраструктуры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зарубежный ютубер купил NFT за 11 миллионов долларов, сегодня его стоимость составляет 6 долларов
29
Цены на процессоры упали до минимальных значений: Ryzen 5 5600 продаётся за $129
59
Купил и забыл – какую видеокарту взять экономному геймеру для монитора с разрешением 1080р
10
AGON by AOC выпустила 24,5-дюймовый игровой монитор с частотой 240 Гц
3
Почему World of Tanks теперь называется «Мир танков», и сколько геймеров дезертировало в Европу
6
AMD сокращает выпуск процессоров Ryzen 7000, поскольку новинки оказались никому не нужны
40
Россия создаст собственный «нефтяной флот» для свободного экспорта без «потолка цен»
8
Когда видеокарты в магазинах РФ подешевеют – 6 игровых GPU для тех, у кого нет денег на флагманы
2
Инсайд: дополненная версия The Witcher 3 с новыми квестами и прочим выйдет уже 9 декабря
5
Астронавт МКС запечатлел в атмосфере Земли две необычные "голубые капли"
+
Дефицит топлива отменяется - Европа на 92% заполнила свои газовые хранилища
44
Инсайдеры назвали Radeon RX 7900 ХТ потрясающей – 2-кратный рост fps, низкий TDP и выгодная цена
17
Ученые сообщили, что гравитация постоянно изменяет поверхность Земли изнутри
+
Группа ученых создала зубную каппу, способную управлять бытовыми девайсами
+
4K-разрешение на YouTube пока что останется бесплатным для всех пользователей
1
RTX 4090 смогла взломать 8-значный пароль и подобрать правильную комбинацию всего за 48 минут
7
Недавний гамма-всплеск стал самым мощным взрывом из когда-либо зарегистрированных во Вселенной
1
Вдвое быстрее в растеризации и ещё больше в трассировке лучей — инсайдер о флагмане Radeon RX 7000
14
Биткоин теряет инвестиционную привлекательность и может рухнуть ниже $14 000 до Нового года
5
Нейросеть помогает студентам получать пятерки
4

Популярные статьи

5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
278
Как я положил болт на MicroATX корпус, и у меня родилась идея всё скрутить на болты и гайки
156
Худшие видеокарты AMD с ужасным соотношением цены/fps – 6 GPU, которые стоит обходить стороной
22
Как организовать охлаждение игрового компьютера
37
Разбираю и обслуживаю видеокарту Palit GeForce RTX 3060 DUAL после геймера
87
Неудачный тест суровой термопасты из мусора, и как датчик ЦП показал температуру чипсета
52
Тест 4х моделей кулеров на сокет AM-4
10
Главные игры октября 2022 года – финал
2
Топ самых известных и лучших космических аппаратов мира
7
Нестандартная ненародная, но реальная игровая сборка за 100+ тысяч
32

Сейчас обсуждают

lokky7
00:28
Видать, дерьмо от Palit залежалось на складе... Не удивительно, люди не идиоты.
Палеонтологи обнаружили в Северной Америке самого крупного страусоподобного динозавра
Sergej V
00:24
прям как NFT :)
По прогнозам эксперта биткоин будет стоить 2 млн долларов, но не сейчас
daring
00:15
для СЦ
3060 Ti и RX 6650 XT на сегодня самые выгодные видеокарты из расчета fps/цена
Александр Шкред
00:13
Лично я больших надежд к Байкалу не питаю. Да, классный результат, есть чем гордиться, но он на арме. Просто весь прикол что у России есть своя архитектура, которую используют Эльбрус, и вот за их дви...
Российский процессор Baikal BE-S1000 показал выдающиеся результаты, но никогда не будет выпускаться
Ssh
00:09
ну вот оно нужно-ли пиндосне) Тут вопрос. Для всех - да. Нужно.Как и эта война. У них там сколько ВПК в конгресе сидят? Да почти все мудохи на войнах зарабатывают, а вы за них попите
Почему Северный поток-1/2 нельзя восстановить, с какой целью ЕС обвиняет РФ в подрыве газопроводов
Андрей Маликов
00:09
Интел-Раптор лаке - СИЛА, Слава Гелсинджеру !
Нестандартная ненародная, но реальная игровая сборка за 100+ тысяч
Иван Ершов
00:05
Особенно 3060 Ti с памятью Хуникс очень выгодное предложение)
3060 Ti и RX 6650 XT на сегодня самые выгодные видеокарты из расчета fps/цена
Winssy
00:05
Любая.
Вдвое быстрее в растеризации и ещё больше в трассировке лучей — инсайдер о флагмане Radeon RX 7000
Василий Сорокин
00:05
А что не так я написал? чтобы сделать вакцину от вируса то ты не поверишь нуилойдик, нужен образец вируса, который у них уже есть. Как будет вакцина, так и пройдет утечка нового вируса. По факту на пе...
Ученые США вывели в лаборатории новый вариант COVID-19, который убил более 80% мышей
Winssy
00:04
Вообще плевать на потребление, фпс важнее.
Вдвое быстрее в растеризации и ещё больше в трассировке лучей — инсайдер о флагмане Radeon RX 7000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем