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С момента выхода Resident Evil 8 Village прошло больше года. Было выпущено несколько небольших выпусков контента DLC и запланирована дополнительная история под названием Shadows of Rose. Capcom также выпустила ряд общих обновлений и исправлений, как и любой разработчик. К сожалению, последний патч, выпущенный 13 октября 2022 года, приводит к сбою игры у некоторых пользователей.
Однако разработчики заявили, что знают об этой проблеме и работают над тем, чтобы как можно быстрее выпустить еще один патч. А пока есть другой способ насладиться ужасом Деревни.
Пользователь Steam под ником FluffyQuack опубликовал краткое руководство о том, что может решить проблему, на форуме Steam посвященному Resident Evil. Обходной путь включает в себя загрузку REFramework, которая позволяет модифицировать и создавать сценарии для игр на основе RE Engine.
Шаг 1
Загрузите Zip-файл RE8 Framework с сайта Praydog.
Шаг 2
Распакуйте zip туда, где у вас установлен RE8.
Шаг 3
Удалите файлы openvr_api.dll и openxr_loader.dll, они нужны только для VR
Шаг 4
Запустите RE8
Пользователь опубликовавший инструкцию считает, что проблема связана с определенным DLC, конфликтующим с кодом защиты от несанкционированного доступа, который, как считается, был добавлен с патчем, а REFramework обходит эти проверки. Однако FluffyQuack не уверен в этом, поскольку в примечаниях к патчу Capcom говорится только следующее: "Были добавлены специальные возможности, позволяющие более широкому кругу пользователей играть в игру. Исправлены мелкие проблемы, связанные с игровым процессом."