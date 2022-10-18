Карта имеет аппаратный интерфейс HDMI-USB 3.2 Gen 1 с открытым аппаратным обеспечением и сквозной передачей 4K HDMI. Она может снимать видео в формате 4K30 или FHD60 и записывать звук через интерфейс HDMI.

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Карты захвата HDMI открывают множество возможностей для всех, кому необходимо передавать видеопоток из одной системы в другую. Стримеры игр могут использовать карту захвата HDMI для переноса рабочей нагрузки кодирования на отдельный компьютер, в то время как видеографы могут использовать их для использования обычных камер для прямых трансляций. Однако обычные карты захвата HDMI могут быть дорогими, что открывает двери для самодельных решений.

YuzukiHD - один из таких домашних мастеров, который создал YuzukiLOHCC (карту захвата HDMI) Pro. Карта имеет аппаратный интерфейс HDMI-USB 3.2 Gen 1 с открытым аппаратным обеспечением и сквозной передачей 4K HDMI. YuzukiLOHCC Pro обладает впечатляющими возможностями. Она может снимать видео в формате 4K30 или FHD60, в то время как карта захвата HDMI Elgato HD60 X продается по цене около 200 долларов, при этом предлагая ту же пропускную способность 4K60. Тем не менее, пользователи которые создают свой собственный YuzukiLOHCC, потенциально могут снизить стоимость до 10 долларов.

YuzukiLOHCC Pro доступен с дизайном с открытым исходным кодом, построенным на чипе MS2130 от MacroSilicon, который обеспечивает преобразование HDMI в USB. YuzukiHD рекомендует заказывать печатную плату у JLCPCB и прошивальщик SPI NOR EEPROM для завершения программирования микросхемы перед пайкой. Единственная реальная проблема, по-видимому, связана с поиском самого чипа MS2130, который в настоящее время мало доступен за пределами Китая.

Тем не менее, возможно стоит попытаться отследить чип. Пользователь Твиттера @GLGH_ опубликовал видео проекта в действии, и оно выглядит впечатляюще. В то время как более мелкие детали не видны, заметно отсутствие задержки между передачей источника справа и захваченным каналом слева. Более дешевые карты захвата могут страдать от значительной задержки, что делает их непригодными для прямой трансляции, поэтому мы рады видеть, что здесь все в порядке.

Кроме того, YuzukiLOHCC может записывать звук через интерфейс HDMI. Это должно помочь синхронизировать подачу. Более того, карта захвата изначально поддерживается в Windows 7 и более поздних версиях, Mac OS 10 и более поздних версиях, Linux и даже Android без какого-либо дополнительного программного обеспечения. Это означает, что его можно использовать с собственными приложениями камеры для каждой платформы или с автономным программным обеспечением, таким как OBS Studio или FFmpeg.

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Если вы хотите попробовать свои силы в сборке или просто интересуетесь проектом, перейдите на страницу Github.