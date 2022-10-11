Функция Crash Detection на Apple Watch способна автоматически вызвать экстренную помощь своему владельцу.

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Если вы возьмете новые Apple Watch или iPhone 14 на американские горки, вы можете уведомить службу спасения о своей захватывающей поездке. Владельцы сообщают, что их устройства считают, что с ними произошел нечастный случай, например они попали в автомобильную аварию, когда они испытывали физические перегрузки на американских горках.

Apple недавно анонсировала свою новую линейку устройств на мероприятии Far Out. Наряду с новыми девайсами технический гигант также представил некоторые новые функции, такие как Dynamic Island. Еще одна из его новых функций, называемая "Crash Detection", была разработана для уведомления персонала службы экстренной помощи, если вы попали в возможную автомобильную аварию или с вами произошел несчастный случай. Тем не менее, она также обнаруживает, когда вас бросает во время катания на ваших любимых американских горках.

По словам Apple, Crash Detection "может определить, попали ли вы в серьезную автомобильную аварию". Как только устройство обнаруживает такое событие, оно автоматически связывает владельца с экстренными службами, сообщает диспетчерам ваше местоположение, а также уведомляет ваши экстренные контакты. Эта функция также включает в себя микрофон, барометр, GPS и то, что Apple называет усовершенствованным алгоритмом слияния датчиков, который был "обучен на более чем 1 миллионе часов реальных данных о вождении и авариях".

Устройства, которые в настоящее время имеют эту функцию, включают: Модели iPhone 14 и iPhone 14 Pro с iOS 16 и Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (2-го поколения), Apple Watch Ultra с последней версией watchOS.

По данным Coaster 101, парки развлечений осознали эту проблему и разместили знаки, предупреждающие ожидающих любителей острых ощущений не брать с собой в поездку свои мобильные телефоны и другие устройства. Если вы все же решите оставить свои смарт-устройства при себе, вам следует отключить их или включить режим полета, чтобы они не совершали непреднамеренных звонков в службу экстренной помощи.

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Если вы хотите навсегда отключить функцию экстренного вызова, владельцы iPhone 14 могут перейти в "Настройки", затем "Экстренный вызов - SOS" и нажать "отключить вызов после серьезного сбоя". Владельцы Apple Watch могут сделать то же самое на вкладке "Мои часы", затем выбрать "Экстренный вызов SOS", а затем "Отключить вызов после серьезной аварии".