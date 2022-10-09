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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Кастомные RTX 4090 могут потребовать блоков питания мощностью 1200 Вт
С учетом того, что общая мощность платы по-прежнему составляет 450 Вт, нам сложно представить, чем обоснована такая рекомендация.
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Видеокарты обычно являются наиболее энергоемким компонентом игровой системы, и это происходит уже довольно давно. Однако все приближается к абсурдному уровню. Общая мощность платы GeForce RTX 4090 составляет 450 Вт, и сама NVIDIA рекомендует для ее поддержки блок питания мощностью 850 Вт. Однако у некоторых партнеров есть свои собственные идеи о том, какой источник питания вы должны использовать.

Победителем конкурса "Самая экстравагантная спецификация блока питания", безусловно, является GeForce RTX 4090 GameRock OC от Palit, которому нужен блок питания мощностью 1200 Вт. С учетом того, что Palit по-прежнему утверждает, что общая мощность платы карты составляет 450 Вт, нам сложно представить, чем обоснована такая рекомендация.

ASUS ROG, бренд Aorus от Gigabyte и модель Zotac RTX 4090 AMP Extreme Trinity требуют блоков питания мощностью один киловатт. Если бы серия GeForce RTX 4000 страдала от таких же кратковременных всплесков мощности, что и серия 3000, то мы могли бы увидеть такую рекомендацию для графического процессора мощностью 450 Вт. Однако NVIDIA заявляет, что решила эту проблему, изменив дизайн платы и чипа. 

MSI, PNY, Galax и Inno3D придерживаются стандартной рекомендации NVIDIA 850 Вт. Этой мощности должно быть достаточно даже для высокопроизводительного процессора, такого как Ryzen 9 7950X или Core i9-13900K, в сочетании с RTX 4090. Хотя если вы используете такую высокопроизводительную систему, мы могли бы порекомендовать вам более мощный блок питания для повышения эффективности и увеличения срока службы. Блоки питания изнашиваются с возрастом и часами работы, поэтому блок мощностью 850 Вт, работающий на пределе возможностей, может относительно быстро изнашиваться.

Дополнительные ядра ЦП дают маленький дополнительный прирост в играх

С другой стороны, если говорить откровенно, и AMD, и Intel вовлечены в гонку вооружений по производительности многоядерных процессоров. Это отличная новость для 3D-художников и разработчиков программного обеспечения, которые могут использовать огромную многоядерную производительность современных микропроцессоров, но реальность для большинства пользователей - даже почти для всех геймеров - такова, что всего восемь ядер это более чем достаточно для мощности процессора. Такие чипы, как Ryzen 7 5800X3D и Core i5-12600K, потребляют менее 100 Вт энергии во время игр, поэтому даже 850-ваттный блок должен быть излишним для вашей системы с новой GeForce RTX 4090.

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Кроме того, вам не обязательно нужен блок питания ATX 3.0 с кабелем 12VHPWR для этих новых карт. Хотя это самый простой способ подключить RTX 4090 в вашей системе, видеокарты обычно включают в себя адаптеры для подключения трех или четырех восьмиконтактных разъемов питания старого образца. Просто убедитесь, что вы следуете инструкциям при подключении адаптера - вы не должны использовать 8-контактные разъемы от одного кабеля и перегибать 12-контактный разъем питания от графического процессора, иначе вы можете столкнуться с проблемой. 

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#geforce rtx 4090
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Я об этом еще 2 недели назад писал на Оверах. Обратите внимание, что для rtx 4090 требуется блок питания 1000w - 1200w. И меня после этого забанили.
Кастомные RTX 4090 могут потребовать блоков питания мощностью 1200 Вт
wwr222
18:09
Райзены требуют быстрого отвода тепла. Поэтому и не особо помогает. Нужен "скоростной теплоноситель" - теплотрубка. Думаю, на "классическом" Интеле прибавка от подобного была бы больше.
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