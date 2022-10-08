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Владелец Apple Watch направился в больницу после того, как аккумулятор его часов взорвался
Если вы когда-либо сталкивались с перегревом смарт-устройства, рекомендуется держать устройство вне дома или автомобиля и немедленно связаться с производителем по поводу проблемы.
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Владелец Apple Watch утверждает, что его смарт-часы взорвались после ночного перегрева. Связавшись с Apple по поводу инцидента, компания попросила мужчину не распространять его историю.

Apple недавно представила свои последние Apple Watch 8. Но в этой истории фигурирует владелец Series 7, который связался с Apple по поводу взрыва его Apple Watch.

Владелец, который рассказал 9to5Mac о своем опыте сообщает, что когда он носил свои умные часы, он начал замечать, что устройство становится намного теплее, чем обычно. Когда он снял часы с руки, он обнаружил, что задняя часть часов треснула, а приложение watchOS отображало предупреждение о необходимости выключить устройство из-за высоких температур.

Встревоженный владелец связался с Apple по поводу проблемы, пока наконец не достиг менеджера, который завел дело для дальнейшего расследования ситуации. На данный момент владелец часов говорит, что ему не дали никакого совета, кроме как не трогать часы, пока он не получит ответ от службы поддержки Apple.


На утро, по словам владельца, устройство было еще более горячим на ощупь, и часы нагрелись настолько, что разбили дисплей. Когда он взял часы, чтобы сделать снимок, устройство начало издавать треск и взорвалось, когда он выбросил его в окно. 

Из-за опасений, что он мог подвергнуться воздействию свинца, он  пошел в отделение неотложной помощи, чтобы его проверили. Следует отметить, что смарт-часы не содержат достаточного количества свинца, чтобы представлять какой-либо риск отравления свинцом.

После визита к врачу мужчина сообщил, что еще раз связался с Apple, чтобы сообщить компании о ситуации. Ему сказали, что его делу присваивается статус "высший приоритет", и Apple свяжется с ним 3 октября.

Только 5 октября он получил сообщение от технологического гиганта. В то время компания организовала доставку часов в лаборатории Apple для дальнейшего тестирования. Компания также приложила документ, который она хотела, чтобы он подписал, в котором говорилось, что он ни с кем не будет делиться своей историей. Он отказался подписывать соглашение и вместо этого обратился к 9to5Mac по поводу инцидента.

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Если вы когда-либо сталкивались с перегревом смарт-устройства, рекомендуется держать устройство вне дома или автомобиля и немедленно связаться с производителем по поводу проблемы.

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#apple watch
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