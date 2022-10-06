После того, как обнаружила, что химическая реакция может привести к резкому повышению температуры процессора.

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Компания Fractal Design обнаружила производственную проблему, затрагивающую полдюжины жидкостных охладителей ЦП "все в одном", которая может привести к повышению температуры выше ожидаемого уровня. В ответ компания временно приостановила продажи затронутых кулеров AIO в ожидании модернизации и объявила о добровольном отзыве из соображений предосторожности.

Есть две проблемы. Одной из них являются паяльные материалы, используемые в алюминиевом радиаторе затронутых моделей, а другой - введение примесей в процессе производства. Любая из этих проблем может вызвать реакцию с химическим составом охлаждающей жидкости.

"Со временем это может привести к накоплению отложений в циркулирующей жидкости, попадающей в ребра блока ЦП, вызывая повышение температуры в результате блокировки охлаждающих каналов", - поясняет Fractal Design. "В конечном счете, если засорение продолжится, это может повлиять на работу насоса и затруднить поток воды до такой степени, что сработают механизмы защиты компьютера, что может снизить производительность процессора или вызвать отключение системы".

Перечень потенциально уязвимых моделей:

Fractal Design Lumen S24 RGB

Fractal Design Lumen S24 (non-RGB)

Fractal Design Lumen S28 RGB

Fractal Design Lumen S28 (non-RGB)

Fractal Design Lumen S36 RGB

Fractal Design Lumen S36 (non-RGB)

Только эти модели Lumen потенциально неисправны. Fractal Design заявляет, эти недостатки не затрагивают ни один из жидкостных охладителей Celsius или Celsius+ AIO.

Fractal Design предлагает бесплатно заменить потенциально уязвимые модели, даже если проблемы не возникают. Кроме того, компания заявляет, что пользователи, не испытывающие проблем, могут продолжать использовать свой кулер Lumen, если захотят, и по-прежнему будут иметь право на замену, если возникнет проблема в будущем.

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Fractal Design также сообщает, что работает над новой версией AIO с обновленным радиатором и другой формулой жидкости, а также внедрила измененные процессы и рекомендации по сборке.