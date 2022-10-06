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Игровые OLED-мониторы LG вскоре станут доступными
Причина повышения доступности связана с падением спроса на высококачественные OLED-телевизоры.
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Игровые OLED-мониторы действительно могут стать доступными, по крайней мере, если последние отчеты из Кореи верны. В отчете корейского новостного сайта Korea Daily говорится, что LG Display готовится к массовому производству W-OLED-дисплеев размером от 20 до 40 дюймов.

Традиционно LG сосредоточила свои усилия по производству OLED-панелей на рынке телевизоров. Компания уже некоторое время продает OLED-мониторы, но они не используют собственные OLED-дисплеи. Вместо этого они поставляются из Японии, как и большинство небольших OLED. Массовое производство OLED-дисплеев меньшего размера может означать, что эти панели найдут применение в мониторах и телевизорах.

OLED-дисплеи желательны как для просмотра видео, так и для игр. Поскольку черные части дисплея фактически выключены, они имеют превосходный контраст. OLED-дисплеи текущего поколения с трудом достигают пиковой яркости, которой могут достичь высококачественные ЖК-дисплеи, особенно в светлых сценах, где большая часть дисплея ярко освещена, но для суровых темных сцен, которые вы часто видите в фильмах и играх, они намного лучше обычных ЖК-дисплеев. В любом случае, LG могла решить эту проблему с помощью своей технологии EX.

OLED-дисплеи также имеют почти мгновенный отклик пикселей без необходимости перегрузки, как ЖК-панели, а это означает, что у вас нет никаких артефактов движения, которые вы можете увидеть даже на ЖК-дисплеях высокого класса. Конечно, как и на всех дисплеях с функцией выборки и хранения (включая все ЖК-дисплеи и OLED-дисплеи), вам все равно придется бороться с визуальным размытием движения, вызванным характером вывода. Вставка черного кадра (BFI), методы стробирования подсветки (на ЖК-дисплеях) и "скользящее сканирование" (на OLED-дисплеях) могут преодолеть это ограничение.

Предполагаемая причина сдвига доступности связана с падением спроса на высококачественные OLED-телевизоры. Многие люди все еще пользуются старыми игровыми мониторами с разрешением 1080p, поэтому новая волна более доступных OLED-дисплеев приветствуется, особенно если они также снизят цены на существующие мониторы.

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Согласно отчету, LG в основном фокусируется на OLED-дисплеях в диапазоне 20-40 дюймов, но также особо отмечается, что панели 27 и 32 дюйма запланированы для массового производства.

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#lg oled
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