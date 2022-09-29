В свежем отчете аналитиков говорится, что выручка TSMC за третий квартал, оправдает прогнозы и ожидания, несмотря на волатильность цен на акции.

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Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC) стала свидетелем новой волны энтузиазма со стороны инвестиционных банков, несмотря на отчет тайваньского издания DigiTimes, в котором сегодня утверждалось, что клиенты завода, использующие технологию производства микросхем следующего поколения, сократили свои заказы. Goldman Sachs и Citi опубликовали оптимистичные отчеты для TSMC, при этом первый повысил целевую цену акций TSMC и оба верили в рост доходов крупнейшего в мире контрактного производителя чипов в следующем году.

Согласно United Daily News (UDN), и Goldman Sachs, и Citi с оптимизмом смотрят в будущее TSMC. В этом году полупроводниковая промышленность столкнулась с некоторыми сложностями, поскольку сохраняются опасения по поводу корректировки запасов, что приведет к сокращению заказов для производителей микросхем, таких как TSMC. В частности, для тайваньской компании слухи о том, что корпорация Intel откладывает выпуск своих последних продуктов, вызвали опасения по поводу последующей задержки и снижения капитальных затрат на 3-нанометровый процесс производства чипов компании как раз в тот момент, когда TSMC продвигается вперед с массовым производством.

В свежем отчете аналитиков Goldman Sachs говорится, что выручка TSMC за третий квартал, который завершится в этом месяце, оправдает прогнозы и ожидания, несмотря на волатильность цен на акции. Далее добавляется, что если новый тайваньский доллар продолжит дальнейшее обесценивание по отношению к доллару США, то валовая прибыль TSMC также увеличится. Слабая местная валюта выгодна экспортерам, поскольку позволяет им получать больше местной валюты за счет экспорта, который продается с использованием более сильной валюты.

Goldman Sachs продолжает заявлять, что TSMC повысит цены на свои пластины в следующем году, при этом ожидается, что цены на восьми- и 12-дюймовые пластины вырастут на 5% и 4% соответственно. Комментируя корректировку запасов полупроводников, банк добавляет, что корректировка запасов усилится во второй половине следующего года.

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Приближаясь к целевой цене акций TSMC, Goldman увеличивает ее до 780 тайваньских долларов с 755. Акции завода на Тайване сегодня закрылись на уровне 435 тайваньских долларов, и с начала года они упали на 31%, поскольку мировые рынки по-прежнему потрясены высокой инфляцией и сильным долларом США.