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Halo Rise выглядит как часы, но содержит маломощный датчик, который может отслеживать и анализировать ваш сон, а также выполняет функцию будильника имитации восхода солнца. Если вам это кажется знакомым, вы правы - Google выпустила похожее устройство в 2021 году.
В интересах конфиденциальности в Halo Rise нет ни камеры, ни микрофона. Что у него есть, так это модуль радара с низким энергопотреблением, который может определять, когда вы находитесь в постели и когда вы засыпаете. Он передает эти данные в приложение Halo, которое предоставляет информацию и анализ по вашему сну, а также отслеживает температуру в помещении, освещенность и влажность. Он имеет собственную подсветку, которой вы можете управлять через приложение Alexa и использовать в качестве будильника имитации восхода солнца, который многим людям кажется более приятным, чем просыпаться под пронзительный звуковой сигнал.
Некоторым людям не понравится что датчик любого типа направлен на их кровать, но радарные датчики не могут видеть мелкие детали. Halo Rise может определять, есть ли в кровати дышащий объект размером с человека. Amazon сообщает, что Halo Rise был протестирован и проверен с помощью медицинского оборудования для отслеживания сна.