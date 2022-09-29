Устройство имеет радар с низким энергопотреблением, который может определять, когда вы находитесь в постели и когда вы засыпаете.

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Halo Rise выглядит как часы, но содержит маломощный датчик, который может отслеживать и анализировать ваш сон, а также выполняет функцию будильника имитации восхода солнца. Если вам это кажется знакомым, вы правы - Google выпустила похожее устройство в 2021 году.

В интересах конфиденциальности в Halo Rise нет ни камеры, ни микрофона. Что у него есть, так это модуль радара с низким энергопотреблением, который может определять, когда вы находитесь в постели и когда вы засыпаете. Он передает эти данные в приложение Halo, которое предоставляет информацию и анализ по вашему сну, а также отслеживает температуру в помещении, освещенность и влажность. Он имеет собственную подсветку, которой вы можете управлять через приложение Alexa и использовать в качестве будильника имитации восхода солнца, который многим людям кажется более приятным, чем просыпаться под пронзительный звуковой сигнал.

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Некоторым людям не понравится что датчик любого типа направлен на их кровать, но радарные датчики не могут видеть мелкие детали. Halo Rise может определять, есть ли в кровати дышащий объект размером с человека. Amazon сообщает, что Halo Rise был протестирован и проверен с помощью медицинского оборудования для отслеживания сна.